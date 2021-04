Inflación: “Todas las semanas hay listas nuevas de precios”, apuntó comerciante

La inflación trepó en marzo al 4,8%, el nivel más alto en un año y medio, y acumuló en el primer trimestre un incremento del 13%, informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC). Según se informó, la suba estuvo empujada por fuertes alzas del 5,9% en carne, 7,2% en lácteos, 10,8% en prendas de vestir y 28,5% en educación.consultó en un supermercado de Paraná cómo impacta la suba de precios en las góndolas y cómo se comporta la clientela ante los constantes incrementos.“Todas las semanas tenemos listas nuevas de precios, de entre un 2 y 5%, en lácteos sobre todo y la carne que también aumentó”, comunicó aAndrés Fontana, del supermercado de calle Churruarín 193.Fue en se sentido que el comerciante aclaró: “No somos formadores de precios y ante los constantes aumentos hay que dar la cara. Se trata de explicarles a los clientes y hacer acuerdos con las empresas para poder llevar los mejores precios a la góndola”.Al insistir con respecto a que se trata de no llevar los precios a la góndola, Fontana comentó que desde la firma se busca “apaciguar y amortizar el traslado de los aumentos que se vienen dando en estas últimas semanas”.En relación a la suba de precios, Fontana apuntó que “la carne y el cerdo son los que pican en punta; todos los meses aumentan entre un 5%”. La misma situación ocurre con los lácteos y sus derivados.“El abastecimiento es normal en todos los sectores, excepto el aceite cuya entrega está demorada. Se restringen las ventas en las primeras ventas de aceite y segundas marcas se consigue, aunque no en la cantidad deseada”, comentó el comerciante.En la oportunidad, Fontana refirió que “ya no se ven grandes carros con mercadería, el cliente compra para el día a día”. “Y cuando se habilita la Tarjeta Alimentar se ve que cómo la gente necesitada lleva muchos alimentos; lo mismo ocurre cuando se entregan bonos a los planes sociales”, valoró.“El arroz, harinas y fideos son los que más se consumen; ya no tanto la leche y la carne”, reveló al comentar: “Los cortes de carne, como el lomo y el peceto, aumentaron tanto que son considerados cortes de lujo”.Respecto a las modalidades de pago, se indicó que “los planes largos de varias cuotas con tarjeta son el auge”. “Los planes de 12 cuotas son uno de los más requeridos”, remarcó.