Gobierno lanzó medidas para frenar subas de precios y garantizar abastecimiento

Economía Extienden el acuerdo de la carne con los mismos cortes y precios

Las medidas:

El Gobierno nacional lanzó un paquete de medidas que fue acordado en una reunión de gabinete económico en Casa de Gobierno, en la que se definieron nuevas medidas como parte de "un esquema que promueve la eficiencia, la competencia y el aumento en la oferta de productos en diversos rubros de la actividad económica", se explicó oficialmente tras el encuentro.Las iniciativas son una respuesta del Gobierno que parte de un análisis macroeconómico sobre el efecto que generaron el aumento del precio internacional de los alimentos -del 30% en dólares desde septiembre de 2020, en promedio- a lo que a nivel local se sumaron maniobras especulativas y de evasión fiscal sobre los precios en el mercado interno en los últimos meses.Para ello se impulsará el abastecimiento de carne vacuna a precios accesibles; un conjunto de acuerdos sectoriales para dar mayor previsibilidad de precios a futuro; el fortalecimiento en el acceso a alimentos a precios mayoristas; una diversificación de la oferta y la competencia en la producción de alimentos; y mayor monitoreo de los mercados para el cumplimiento de normas vigentes, entre otras medidas."Son políticas que combinan el corto plazo para frenar comportamientos inerciales y también estructurales, para pensar un mercado más ordenado a futuro. No son la solución ni la única respuesta al aumento de precios, pero sí nos ayuda a ver dónde hay problemas, comportamientos no debidos y monitorear abastecimientos en distintos rubros y sectores", apuntaron a Télam fuentes oficiales.Respecto de la carne vacuna, el Gobierno buscará trasparentar su exportación a partir de la implementación de un registro -igual que el que tienen los granos y cereales- para un mayor monitoreo, así como la fijación de precios de referencia para evitar maniobras de subfacturación y la obligatoriedad de trocear en cinco partes la media res a partir de 2022, para mejorar la segmentación en el mercado interno."Tenemos una estrategia de profundización de exportaciones de carnes y queremos que sigan creciendo, pero no podemos permitir que maniobras especulativas afecten el abastecimiento del mercado interno y generen problemas de precios", agregaron las fuentes.En cuanto a los acuerdos sectoriales, se firmará un acuerdo con la cadena de producción avícola para avanzar en las compras de maíz con precios de cobertura a través del Matba Rofex y, así, dar certidumbre en cuanto a su precios y provisión, de modo de sostener el precio del pollo en los valores actuales hasta fin de año.También se firmará un acuerdo con proveedores de insumos industriales y para la construcción, con el compromiso de sostener el precio vigente a marzo de textiles, cueros, madera, celulosa papel, plásticos, químicos, hierro y acero, caucho y aluminio, cartón, vidrio y cemento, aunque con cláusulas de revisión trimestral.Para el segmento de electrónicos, fabricantes y cadenas de comercialización firmarán un convenio para mantener los precios actuales hasta fines de octubre en productos de electrónica y electrodomésticos, y a la vez promover ofertas especiales para telefonía celular, TV y computadoras a precios accesibles.En tanto, para mejorar el acceso de alimentos a precios accesibles, se avanzará con el Programa Mercado Federal Móvil, que permitirá acceder a productos frescos a precios mayoristas, como bolsones de frutas de 6 kilos a entre $120 y $250, y se creará un Centro de abastecimiento en el barrio porteño de Parque Patricios para abastecer con precios mayoristas la demanda de barrios del sur de la Ciudad, que estará disponible en 120 días.También se lanzará el Programa PYMES en Góndolas, en el marco de al nueva Ley de Góndolas vigente, y se dispondrán cinco líneas de financiamiento por $ 4.800 millones para financiar a pymes, cooperativas y agricultores familiares.Finalmente, para fortalecer las inspecciones, se incorporación de 500 nuevos fiscalizadores para fortalecer las tareas de control, y se fortalecerá el funcionamiento Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (SIPRE), para monitorear de manera más precisa la evolución de precios y abastecimiento de mercados.También se adelantó que se inicia el control de rotulados de productos para impedir ventajas comerciales mediante distorsiones y se pone en funcionamiento el Observatorio de Precios.Del encuentro encabezado por el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, participaron los ministros de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas; de Agricultura, Ganadería y Pesca, Luis Basterra; la vicejefa de Gabinete, Cecilia Todesca Bocco; la secretaria de Comercio Interior, Paula Español y de manera virtual lo hizo el titular de la cartera económica, Martín Guzmán, desde Madrid, donde se encuentra en el marco de una gira europea que concluirá mañana en París.El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca establece mayores requisitos para la exportación de carne vacuna con el fin de generar mayor transparencia y trazabilidad y evitar prácticas ilegales y especulativas.Asimismo, se crea un nuevo registro de exportaciones de carnes, con intervención de la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, a los fines de mejorar el monitoreo de las exportaciones cárnicas y el abastecimiento del mercado interno.Se crea una comisión mixta integrada por representantes de los ministerios de Agricultura, Ganadería y Pesca y de Desarrollo Productivo, junto a organismos de control, a los fines de actualizar precios de referencia de exportación con el fin de evitar la subfacturación de las exportaciones. La AFIP procederá a actualizar dichos valores en lo inmediato.Los ministerios de Desarrollo Productivo; de Agricultura, Ganadería y Pesca; y de Trabajo, Empleo y Seguridad Social, han resuelto modificar el esquema de funcionamiento de la comercialización interna de carne vacuna, estableciendo la obligación del troceo. Esta medida protege a los y las trabajadores del sector, mejora el funcionamiento de la producción y el acceso de las y los consumidores a los diferentes cortes, estimulando un funcionamiento más eficiente de la cadena cárnica. *A partir del 1 de enero de 2022 el troceo será obligatorio en todo el país**, abriéndose un período de transición donde la Secretaría de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores (SEPYME) ofrecerá financiamiento a tasas subsidiadas a las PYMES que necesiten realizar inversiones para adecuarse a estos objetivos.Firma de nuevos acuerdos de abastecimiento de carne a precios accesibles, ampliación de la cobertura territorial y la disponibilidad hasta fin de año. Esta decisión está acompañada de nuevas medidas para una llegada más eficiente a zonas de menores recursos.Se negocia un acuerdo con la cadena de producción avícola, incorporando compras de maíz con cobertura para dar certidumbre a la provisión y precio de este insumo. Asimismo, el Ministerio de Desarrollo Productivo dispondrá líneas de financiamiento a tasas subsidiadas para la mejora tecnológica del sector.Se firma un acuerdo con los principales proveedores de insumos industriales de uso difundido y de la construcción a los fines de sostener el precio vigente al mes de marzo hasta fin de año, con cláusula de revisión trimestral. Este acuerdo incluye a los sectores productores de insumos textiles, cueros, madera, celulosa y papel, plásticos, químicos, hierro y acero, caucho y aluminio, cartón y vidrio y cemento.Se firma un acuerdo de precios con los principales fabricantes y cadenas de comercialización de productos de electrónica y electrodomésticos. El acuerdo mantiene fijo los precios actuales hasta fines de octubre e incluye la estructuración de ofertas especiales de telefonía celular, TV y computadoras a precios muy accesibles, que serán comercializados a través de las plataformas electrónicas del Banco Nación y Correo Compras, entre otras.Se lanza el programa Mercado Federal Móvil, que permitirá acceder a productos frescos a precios mayoristas. Este programa comienza en el Gran Buenos Aires y luego se irá extendiendo a otras áreas del país. En una primera etapa se ofrecerá un combinado de frutas y verduras a precios mayoristas. A modo de ejemplo, se ofrecerán canastas de 5 y 6 kg de verduras y frutas a valores de entre $120 y $250.Se adecuará un espacio comercial perteneciente al Ministerio de Hábitat y Desarrollo Territorial en el barrio porteño de Parque Patricios para abastecer con precios mayoristas la demanda en barrios del sur de CABA y Gran Buenos Aires. Dichas obras estarán finalizadas en 120 días y se utilizará para ofrecer productos frescos hoy disponibles en el Mercado Central.Se está negociando con empresas alimenticias una nueva canasta de productos a precios accesibles, previsibles y de cumplimiento obligatorio en todo el país.Se implementa un sistema móvil de comercialización de carnes a precios accesibles, comenzando por el Gran Buenos Aires.Se lanza el Programa PYMES en Góndolas, destinado a certificar y capacitar a productores micro, pequeños y cooperativas productoras de alimentos para diversificar la oferta de alimentos en supermercados, en el marco de lo establecido en la Ley de Góndolas. Este programa será liderado por las Secretarías de Comercio Interior y de la Pequeña y Mediana Empresa y los Emprendedores del Ministerio de Desarrollo Productivo, y ofrecerá financiamiento a tasas subsidiadas, garantías, capacitación y asistencia técnica.La SEPYME del Ministerio de Desarrollo Productivo, junto con la Secretaría de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, lanzan 5 líneas de financiamiento por $4.800 millones destinadas a financiar a pymes, cooperativas y agricultores familiares para aumentar y mejorar la producción de alimentos frescos.La Secretaría de Comercio Interior incorpora 500 nuevos fiscalizadores a los fines de fortalecer las tareas de control y garantizar el abastecimiento mientras tenga vigencia la emergencia sanitaria.Se pone en funcionamiento el SIPRE para monitorear con mayor precisión la evolución de precios y el abastecimiento de mercados.Se inicia el control de rotulados para impedir ventajas comerciales, la existencia de vacíos informativos y prevenir la inclusión de mensajes con expresiones ambiguas o incompletas que induzcan a una decisión de compra equivocada o inconsciente.Se pone en marcha el Observatorio de Precios creado a través de la Ley 26.992. Será coordinado por la Secretaría de Comercio Interior del Ministerio de Desarrollo Productivo, e integrado por representantes de diferentes ministerios y asociaciones de consumidores.