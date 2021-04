El dólar blue se mantuvo estable y cerró en $142

El dólar blue se mantuvo estable en los $142 este martes, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la Ciudad de Buenos Aires. En consecuencia, la brecha con el dólar oficial mayorista bajó levemente al 53,3%.



De esta manera, la cotización informal siguió siendo la más barata del mercado y se ubicó a más de $20 del solidario, el más caro hasta el momento. Además, la divisa se situó apenas por debajo del MEP, que desciende esta jornada hasta los $142,97.



La semana pasada, el paralelo operó debajo de $140, por lo que tocó mínimos desde septiembre de 2020, cuando cerró a $131, en momentos en que el Banco Central anunciaba una profundización de las restricciones a la demanda en el mercado oficial.



Recordemos que en marzo, la cotización informal retrocedió $5 y anotó su tercera caída mensual consecutiva.



Luego de cerrar el año pasado en los $166, el blue registró mermas en casi todas las semanas de 2021, a excepción de la semana iniciada el 12 de marzo, cuando subió apenas $2.



La divisa había amagado con repuntar a fines de 2020, pero desde que comenzó el nuevo año no dio síntomas de despegue. En lo que va de 2021, registra un descenso de $23.



El debate por estos días entre los operadores pasa por si finalmente el precio del blue tocó un piso, y en tal caso, cuál sería su dinámica de repunte.



Para el analista financiero Christian Buteler tanto el dólar blue como los dólares financieros, "de la misma manera que el año pasado se fueron de rosca, con los valores en torno a $190", ahora también "han descendido más de lo lógico".



En ese sentido, "con una inflación del 4% mensual, junto con el Banco Central teniendo que volver a emitir pesos en forma importante para asistir al Tesoro, podemos estar viendo los últimos momentos de la pax cambiaria", dijo Buteler a Ámbito.



De todos modos, el analista aclaró que no espera "alguna suba abrupta ni nada por estilo". "Simplemente me parece que ya hemos visto el piso y que, a partir de ahora, probablemente veamos dólares alternativos recuperando el terreno que han perdido en estos últimos tres meses".