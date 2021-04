Protestas en "Vaca Muerta" y estaciones sin stock de combustible

Las empresas de hidrocarburos que operan en Vaca Muerta alertaron por una parálisis de la actividad en la formación por los piquetes de los trabajadores de la salud de Neuquén y estimaron que ya se perdieron u$s10 millones.



Según revelaron fuentes del sector a Ámbito, una semana atrás operaban en Vaca Muerta unos 40 equipos, entre perforación, fractura, terminación y asistencia en los pozos de petróleo y gas. Sin embargo, tras seis días de cortes de rutas en las zonas cercanas a los yacimientos quedan en pie apenas 10.



La situación se agrava por los más de 1.000 camiones parados sin posibilidad de transportar crudo, combustibles, productos derivados y hasta insumos básicos para el sector, como alimentos para los petroleros y arena para el fracking. También se ve afectado el transporte chárter de los trabajadores del petróleo y el gas, que no pueden llegar a sus puestos, lo que obligó a suspender la rotación de personal, esencial para la continuidad de la explotación.



Se estima que luego de 47 días de conflicto y casi una semana de bloqueos de rutas ya se perdieron unos u$s10 millones, pero la cuenta sigue en ascenso. La evaluación de la pérdida futura, que se asocia al retraso en la conexión de pozos, podría elevar rápidamente la cifra de pérdidas a u$s20 millones.



Asimismo, en las empresas de hidrocarburos ya anticipan que los piquetes impactan en forma directa sobre el Plan GasAr, que busca potenciar la producción de gas para garantizar el abastecimiento durante el próximo invierno. La mayor dificultad es el retraso en la perforación de nuevos pozos, enganche y construcción de la infraestructura de superficie, señalaron desde una de las principales operadoras del país. Así, se contabiliza una pérdida de 1 millón de metros cúbicos día de gas.



Al mismo tiempo, decenas de localidades ya advierten por un posible desabastecimiento de combustibles en las próximas horas. Según advirtieron los estacioneros, ya se detectó un quiebre de stock en 53 estaciones de servicio.



"La cosa fue empeorando a medida que transcurrieron las horas", dijo Carlos Pinto, presidente de la Cámara de Expendedores de Combustibles de Neuquén y Río Negro.



"La situación de las estaciones ya venía complicada por la pérdida de ventas por la pandemia, y estábamos tratando de lograr una venta similar a antes de la pandemia, pero ahora no hay circulación de camiones ni vehículos. Las petroleras que tenía equipos en Vaca Muerta los pararon, y las perspectivas con el plan GasAr con todo esto se frustra", afirmó Carlos Pinto ante la consulta de Ámbito.



El dirigente empresario confirmó que ya son varias las localidades sin combustibles, como por ejemplo Centenario o Cultral Co. "Son de YPF porque lo que afecta es el corte de ruta en la salida de la planta de Plaza Huincul. Eso afecta a todo lo que abastece en la Cordillera de los Andes y llega a San Antonio Oeste. Las otras tratan de abastecer lo que queda, pero YPF maneja el 50% del volumen y no es fácil", describió.



Los autoconvocados anunciaron este martes al mediodía que flexibilizan el corte de Ruta 22 en Plaza Huincul desde las 13 y hasta las 18, para permitir el paso de camiones. Sin embargo, según Pinto, están llegando camiones de Puma de la refinería de Bahía Blanca y de Shell y Axion de Dock Sud para evitar la falta total de aprovisionamiento. "Desabastecimiento de combustible no hay, porque con la provisión de otras plantas y la merma en tráfico la situación sigue al límite. Pero si se mantienen los cortes varias estaciones van a quedar totalmente cerradas. Puede ser que YPF empiece a despachar de plantas cercanas, como de Comodoro Rivadavia o Luján de Cuyo, en Mendoza. Por ahora tienen esperanza que esto se resuelva", remarcó el titular de la cámara de estacioneros de Neuquén y Río Negro.

Ámbito.com.