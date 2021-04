Negocios: cuatro formas para invertir en café de manera rentable

Mercado de materias primas

Acciones de empresas que se dedican al mundo del café

Crowdfunding

Invertir en plantaciones de café

Existe diversas formas de invertir en café de todas ellas aquí veremos las cuatro formas más interesantes para invertir en café y diversificar nuestra cartera como traders y lo mejor es que estas formas son complementarias, con lo cual podemos dividir nuestro capital de diferentes maneras:- Para personas que tengan sólidos conocimientos en la industria del café , una buena opción es invertir en futuros sobre el café, sin embargo no se considera la mejor forma para los traders que están empezando debido a la complejidad que reviste y los conocimientos técnicos que requiere, por lo que no se analizara más a detalle sobre esta forma.-Por otra parte existe otra manera financiera que es más considerada para todos los traders (sobre todo con los que están empezando), se trata de invertir en café mediante ETFs (fondos cotizados), se pueden encontrar distintas plataformas para encontrar ETFs. La ventaja de los ETFs respecto a los futuros es que permite a los traders invertir en café sin tener que preocuparse por la terminación de los contratos a medida que estos vayan venciendo.Además los ETFs permiten invertir en café a un precio realmente bajo, de hecho la inversión mínima es una acción que tan solo cuesta una decena de euros a dólares incluso menos de un euro o dólar en algunos casos, los ETFs también ofrecen una gran liquidez y transparencia lo cual hace que sean realmente llamativos, se puede invertir un apalancamientos es decir, los ETFs por uno o con apalancamiento (2x o 3x). Mediante los ETFs podemos invertir en café tanto a alza (ventas a largo plazo) como a la baja (ventas a corto plazo) y que mediante los ETFs se puede invertir en dólares y en euros.La segunda manera de invertir en café es mediante la compra de acciones de empresas que se dedican al mundo del café, para ciertas materias primas es posible invertir de manera indirecta en la materia en cuestión mediante la inversión en empresas que están activas en la producción o tratamiento de dicha materia, sin embargo para el café esto es algo más complicado que para otras materias primas:- Dada la naturaleza de la industria del café, esta se caracteriza por el hecho la gran mayoría de la producción mundial proviene de pequeñas plantaciones privadas que no cotizan en bolsa y en las que por lo tanto no podemos invertir, esto quiere decir que no es fácil invertir en empresas que están activas en la producción y/o tratamiento de la materia prima.- Dicho esto, si hay algunas empresas en las que si compramos acciones equivaldrá a invertir en café.- El crowdfunding también conocido como, financiación colectiva de proyectos, es una excelente manera de invertir y diversificar nuestra cartera. Hoy en día se puede invertir crowdfunfing en empresas de todo tipo de sectores y como no podía ser de otra manera, también se puede invertir en café mediante el crowdfunding, de las 4 maneras de invertir en café que se abordaron en este artículo esta es probablemente la más original y novedosa, cuando se trata de invertir en café mediante crowdfunding.- Cuando se trata de invertir en crowdfunding lo más interesante es hacerlo mediante plataformas online dedicadas exclusivamente al crowdfunding, así se obtendrá un muy interesante retorno sobre la inversión, si el proyecto prospera. Aunque no hay que olvidar que el índice de éxito en este trading no es demasiado elevado, por lo que hay que ser muy meticuloso a la hora de elegir los proyectos en los que se invierten.- Invertir en proyectos de este estilo es muy interesante, pues aparte de la rentabilidad potencial que se puede obtener, permite diversificar nuestra cartera de manera considerable.Por ultimo encontramos esta forma que no tiene nada que ver con las anteriores, consiste en invertir en plantaciones de café se podría considerar que esta manera de invertir en café entraría dentro de la categoría de inversiones inmobiliarias, como se mencionó anteriormente los productores de café suelen ser pequeñas plantaciones privadas, por lo que es difícil invertir en ellas ya sea mediante la bolsa o de otras maneras. Sin embargo desde hace unos años es posible invertir en plantaciones de café.- Distintas empresas adquieren plantaciones en Colombia y Panamá que producen café para uso comercial, las plantaciones son renovadas para producir café de alta calidad de manera más eficiente, lo cual les permite generar mayores márgenes.- Se trata de una inversión totalmente pasiva pues la empresa se encarga de absolutamente todo y los ingresos son recurrentes