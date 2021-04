El Mercado espera menor inflación para este año y estima que será del 46%

Según el Relevamiento de Expectativas de Mercado (REM), se espera una desocupación abierta para el primer trimestre de 2021 de 11,2%, es decir 0,1 puntos menos frente a lo previsto en la última encuesta.



Para el segundo trimestre de 2021, los pronósticos se redujeron 0,1 puntos hasta 11,5%, mientras que el guarismo correspondiente al tercer trimestre sería de 11%, señaló.



Respecto del tipo de cambio, los especialistas consultados por la autoridad monetaria ajustaron a la baja sus proyecciones mensuales y prevén que alcance los $115 por dólar en diciembre 2021, unos $3,60 menos que el REM anterior.



Respecto de la inflación, los pronósticos apuntan a un 46%, lo que implica una disminución de 2,1 puntos frente al sondeo pasado, cuando se esperaba un Índice de Precios al Consumidor de 48,1%.



"Para marzo, la mediana de las estimaciones se ubicó en 3,9%, mismo valor que el promedio proyectado por el TOP-10", puntualizó y afirmó que "para los meses siguientes, los participantes proyectan una trayectoria descendente en la inflación mensual".



En tanto, quienes participan del REM esperan un crecimiento del Producto Interno Bruto para 2021 de 6,7%, 0,5 puntos más que el estudio previo.



En cuanto a la variación trimestral desestacionalizada del PIB, la estimación para el primer trimestre del año se incrementó en 0,9 puntos con relación a la encuesta previa hasta 1,9%, lo cual dio "continuidad a la recuperación evidenciada en el tercer y cuarto trimestre tras el impacto de la pandemia en el segundo trimestre de 2020".



Pronostican además una disminución en el ritmo de crecimiento de la actividad para el segundo trimestre de 2021 hasta 0,3%, sin cambios con respecto a lo que esperaban a fines de febrero.



"La proyección del déficit fiscal primario para 2021 disminuyó hasta $1.636 miles de millones luego de registrarse un déficit de $1.750 miles de millones en 2020", enfatizó.



Asimismo, prevén un déficit de $1.522,5 miles de millones para 2022.



En cuanto al valor de las exportaciones (FOB), las consultoras estiman que para 2021 ascendería a US$ 62.428 millones, incrementándose en US$ 878 millones con relación al último REM y US$ 7.544 millones superior a lo registrado en 2020.



En tanto, el valor de las importaciones (CIF) de 2021 se ubicaría en US$ 49.224 millones, esto es US$ 24 millones por encima del pronóstico del relevamiento previo y US$ 6.870 millones mayor que el dato evidenciado en el último año.



Por otro lado, pronosticaron una tasa BADLAR de bancos privados de 34,09%, con lo que se realizaron correcciones a la baja.



NA