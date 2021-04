Por primera vez, exportaciones del complejo soja superarán u$s 20.000 millones

Las exportaciones del complejo sojero superarán por primera vez este año los US$ 20.000 millones, un nuevo récord, informó hoy la Bolsa de Comercio de Rosario.Las ventas al exterior de harina, aceite y poroto rondarán los US$ 20.418 millones, según ese informe.La mejora de los precios internacionales permiten apuntar a ese nivel de venta en dólares pese a una cosecha menor y también más bajos volúmenes exportados en aceite y poroto.El complejo soja aportó en 2020 el 27% de las divisas que obtuvo el país.El cálculo se realizó bajo dos grandes supuestos: primero, que los precios FOB vigentes para estas mercancías en puertos nacionales se mantengan en las cotizaciones actuales, y que no haya nuevos descuentos a los rindes estimados para la campaña."Este monto representaría un récord absoluto para el valor exportado en concepto de harina, aceite y poroto de soja, venciendo la nunca antes alcanzada barrera de 20.000 millones de dólares y superando los montos logrados en 2011/12 (US$ 19.696 M) y 2013/14 (US$ 19.376 M)", destacó el informe.El valor exportado se ubicaría 26% por encima del de 2019/20, a pesar de que el tonelaje se estima 1% inferior al embarcado el pasado ciclo."El monto exportado mejoraría en un 30% el promedio de las últimas 5 campañas, mientras que el volumen exportado sería un 8% menor", indicó la entidad.El reporte estima una caída productiva en la Argentina del 11%, a 45 millones de toneladas.Del lado de la demanda, se proyecta una caída en los envíos de poroto sin procesar y de aceite de soja (gracias al mayor uso interno por la recuperación en la producción de biodiésel respecto del 2020 con la pandemia), en tanto que aumentarían los despachos de harina de soja.Se estima que la exportación de poroto de soja sin procesar alcance 5,5 millones de toneladas, recortándose en 1,2 millones de toneladas respecto de la campaña anterior.La exportación de aceite de soja caería en 655.000 toneladas respecto al ciclo anterior, hasta 5,4 millones de toneladas (-11%).Las exportaciones de harina de soja se prevén en 26,6 millones de toneladas, un 6% por encima del ciclo pasado.