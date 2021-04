Ampliarán asistencia a través de Repro II: evalúan subir el tope por trabajador

El gabinete económico ya analiza la manera de morigerar el efecto sobre los sectores más comprometidos ante las nuevas restricciones que rigen en el país: el comercio, el turismo, la gastronomía y la recreación, entre otros. Fuentes del Gobierno que la herramienta a utilizar será el REPRO II. Definen en estas horas cómo se ampliarán los criterios para que más empresas puedan acceder.



Actualmente, una de las condiciones para recibir la ayuda, que varía entre $9.000, $12.000 y $18.00 por trabajador, es el nivel de facturación. En rigor, para poder acceder al beneficio las empresas tienen que haber facturado menos que en el mismo período del 2020. Pero desde marzo ese dato perdió el punto referencia debido a que a esa altura del año pasado comenzó el aislamiento social preventivo y obligatorio. En marzo el cese de la actividad impactó por diez días pero en abril fue todo el mes.



Con este escenario, una de las posibilidades que se plantea en el Gabinete Económico es que el apoyo estatal esté enfocado de manera directa en los sectores que se verán impactados por las nuevas medidas. No obstante, las empresas deberán cumplir una serie de requisitos que aún están en evaluación. Uno de ellos será la obligación de sostener las fuentes de trabajo.



Por otro lado, se evalúa por estas horas también aumentar el tope de $18.000 por trabajador. En este caso, el mayor beneficio estaría apuntado a sostener a las empresas y emprendimientos que no puedan funcionar en estos 21 días por las restricciones.



“Si es necesario ajustar el Repro porque la situación lo amerita lo vamos a hacer”, dijo el ministro de Trabajo Claudio Moroni al respecto.



“La idea es seguir trabajando con el Repro II, atendiendo las necesidades de quienes se vean afectados por la pandemia. Hoy está funcionando, fue reforzado recientemente y vamos a continuar con esa herramienta”, señaló un importante funcionario al diario Ámbito Financiero.



El programa en cuestión desembolsó en febrero $4 mil millones para beneficiar a más de 300 mil trabajadores y trabajadoras. A su vez, según indican desde el Ministerio de Trabajo, 10 mil empresas recibieron el respaldo a través de una suma fija para abonar parte de los salarios.



Desde el Gobierno adelantan que en este contexto no está en evaluación la vuelta de programas como el IFE o el ATP.