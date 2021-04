Guzmán insistió en reasignar fondos y suspender sobrecargos de tasas en el FMI

El ministro de Economía, Martín Guzmán, insistió hoy en la necesidad de "reasignar" los Derechos Especiales de Giro (DEG) en favor de los países con más dificultades económicas y "suspender los sobrecargos" en las tasas de interés, al exponer en la reunión Plenaria del Comité del FMI."Es importante que encontremos el mecanismo para reasignar los DEG no utilizados a los países que los necesitan, no solo a los de ingresos bajos, sino también a los de ingresos medios", sostuvo Guzmán.El funcionario advirtió que "los países de ingresos medios no cuentan con los instrumentos que tienen las economías avanzadas".En el marco de esa reunión virtual, consideró que una suspensión de los recargos de tasa de interés en los programas de préstamos del FMI "ayudaría a los países en dificultades"."Es muy importante tener una revisión de la Política de Límites de Acceso y Recargos del FMI. Hoy en día, penaliza a los países en las circunstancias más adversas, es regresiva y procíclica, como se indica en el Comunicado del G-24, y no ayuda a abordar preocupaciones más graves", advirtió.Dijo también que la Argentina apoya firmemente la nueva asignación general de DEG por un monto de 650.000 millones de dólares, que está en estudio."Esto ayudará a proporcionar a los países en desarrollo la liquidez que tanto necesitan", destacó.Señaló que "el 75% de la población mundial vive en países de ingresos medios y el 62% de la población en situación de pobreza vive hoy en países de ingresos medios, que también están sufriendo mucho por la crisis actual y no cuentan con los instrumentos que tienen las economías avanzadas, por lo que es importante no olvidar a este grupo de países".Además, Guzmán dijo estar de acuerdo con lo expuesto por el ministro de Economía de Alemania, Olaf Scholz, sobre la deuda y "la importancia de la asistencia técnica del FMI en los procesos futuros de reestructuración de la deuda soberana".Recordó que la Argentina "reestructuró su deuda a pesar de la crisis de 2020"."Al comienzo de las negociaciones, solicitamos asistencia técnica al FMI y el análisis realizado contribuyó a un proceso de reestructuración de deuda soberana más ordenado y mejor anclado", indicó.Explicó que "después de unos meses, pudimos llegar a un acuerdo y no habrá ningún litigio en el futuro".En cuanto a la situación sanitaria, Guzmán dijo que se necesita una "distribución más equitativa de las vacunas para tener una recuperación equitativa y sostenible".También respaldó las opiniones del ministro de Economía de Italia, Daniele Franco, con respecto a la importancia de incluir el cambio climático como uno de los objetivos de las acciones del FMI."Los países deberán implementar reformas que preparen a sus sectores exportables para competir en una economía global que penalizará la producción que dañe el medio ambiente", sostuvo.Dijo que "un medio ambiente sano es un bien público mundial" y advirtió que la economía de mercado "por sí sola no resuelve el problema de construir y proteger los bienes públicos"."La financiación del mercado no será suficiente para dar a los países el espacio de financiamiento necesario para adoptar las reformas que se necesitan para la acción climática", señaló.Consideró que "la acción climática requiere una adecuación del financiamiento multilateral, para adoptar las reformas necesarias"."La acción climática requiere una adecuación del financiamiento multilateral, para transitar hacia estructuras económicas ambientales y macro económicamente sostenibles", explicó.