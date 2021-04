Sin IFE: "No hay restricciones como las de marzo 2020", dice el gobierno

El Gobierno nacional no evalúa continuar con el IFE ni el ATP, al considerar que "no hay restricciones como las de marzo 2020", aunque advirtió que no tiene "un gabinete económico insensible".



Fuentes oficiales reconocieron que "ni siquiera el IFE da vuelta el índice de pobreza", y destacaron que el Ejecutivo destinó "mucho dinero en desarrollo social".



Afirmaron que "la gente que trabaja en el territorio conoce de primera mano cuál es la situación" de la gente de las barriadas.



"Está bien que nos haga un reclamo, pero no es en un gabinete económico insensible", subrayaron a Noticias Argentinas.



En esa línea, afirmaron que están "muy golpeados" por el dato de que el índice de pobreza llegó al 42 por ciento al término del segundo semestre del 2020, pero no los "sorprendió porque las estimaciones de pobreza eran entre el 41 y 42 por ciento".



Además, destacaron que el empleo informal fue "el más golpeado", pero consideran que "el nivel de actividad va bien" y que se perdió "muy poco empleo formal".



Aseguraron que la ayuda del Estado estará destinada a los sectores críticos, como turismo y cultura, y aclararon que se "ayudará al sector productivo".



Respecto del endeudamiento de la Argentina con el Fondo Monetario Internacional (FMI), subrayaron que "el problema" fue el destino que se le dio ese dinero, dado que "fue para la especulación financiera y no para el sector productivo".



Al referirse a la negociación de la deuda con el FMI, aseguraron que la negociación "viene muy bien", y agregaron: "Hay buenos síntomas, hay vinculo todo el tiempo".



Desde el Gobierno nacional consideran que hay que "lograr consensos básicos" con los dirigentes de la oposición, y ampliaron: "Sería interesante que se trabajen cosas en conjunto".



Por último, las mismas fuentes subrayaron que sería "correcto conversar sobre este tema con los gobiernos que vengan", dado que el Ejecutivo considera el tema debe trascender al gobierno de Alberto Fernández.