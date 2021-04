Por el rebrote de Covid-19, ¿vuelve el IFE?: de dónde saldrían los fondos

El Gobierno podría utilizar parte del dinero proveniente de los Derechos Especiales de Giro (DEG) para los próximos planes de apoyo y contención de la economía real; en el caso que la pandemia se agrave con el empeoramiento de la segunda ola del covid.Los DEG serían habilitados desde el Fondo Monetario Internacional (FMI) entre fin de este mes y comienzos de junio; con lo que el Gobierno tendría ese dinero autorizado para contabilizarlo dentro de las reservas del Banco Central, en algún momento del segundo trimestre del año.El Ejecutivo no piensa recrear los Programas de Asistencia y Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP); y sólo, eventualmente y para casos de sectores puntuales en crisis, rediseñar los Repro II.Pero sí. El problema que tiene el Gobierno, es que no hay partidas importantes que figuren en el Presupuesto aprobado por el Congreso para el 2021 para poder reactivar los planes de ayuda y sostenimiento de la economía real.. El FMI podría salir al rescate, con los DEG, que la propia Kristalina Georgieva anunció hace 10 días. La directora gerente del organismo confirmó que el Fondo habilitará en semanas unos u$s650.000 millones, exclusivamente destinados a los países en desarrollo que tengan su cuota al día con el organismo. Como Argentina cumple con la condición de hacer sus liquidaciones mensuales, y como al país le corresponden unos 0,7% por sus acciones en el directorio del FMI; en total se recibirían unos u$s4.354 millones., Guzmán ya tenía en mente el destino de este dinero: reforzar las reservas, y garantizar un segundo semestre cambiario tranquilo; con reservas del BCRA lo suficientemente sólidas como para enfrentar eventuales turbulencias. Su intención era que todo el dinero tenga este destino; para lo que elaboró una estrategia de liberar los pagos con el Club de París de mayo y los dos vencimientos de septiembre y diciembre con el FMI, las tres obligaciones financieras en divisas que debe enfrentar Argentina este año. De estos, si se lograra un acuerdo con el Club de París y se llegara a un acuerdo con el Fondo después de octubre, sólo sería prioritario pagarle el primer vencimiento al FMI por unos u$s1.800 millones. Si así lo hiciera, quedarían de los DEG unos u$s2.500 millones liberados para ser utilizados para el financiamiento de un nuevo IFE.Ese programa tuvo un costo máximo a noviembre de 2020 por unos 265.000 millones de pesos, equivalentes a 0,8% del PBI; en ese momento unos 2.500/ 2.600 millones de dólares. En el Gobierno se hacen cálculos y sería el mismo monto que lo que quedaría disponible de las DEG, luego del eventual pago de septiembre. Sin embargo, la situación sería ahora mucho más holgada, ya que ese cálculo de los DEG a noviembre del año pasado, incluye las peores etapas de la cuarentena completa del segundo y tercer trimestre del 2020; situación a la que no debería llegarse este año. Al menos según las proyecciones oficiales. El primer cálculo mental del oficialismo habla de sólo u$s1.000 a 1.500 millones.