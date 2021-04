Aumento de gas envasado: Recomiendan "buscar la garrafa en boca de expendio"

El listado de los nuevos montos que definieron las autoridades del área establece que a partir de hoy el envase de 10 kilos de GLP tendrá un precio al público de $424,43; el de 12 kilos, de $509,32, y el de 15 kilos costará 635,65 pesos. Estos importes son sin los impuestos y no incluyen los posibles gastos extra por el servicio de venta a domicilio.Estos "Precios Máximos de Referencia" regirán hasta que dentro de un mes se vuelvan a actualizar. A partir del próximo 1 de mayo, la garrafa de 10 kilos se venderá al público en $429,73; la de 12 kg, $515,68; y la de 15 Kg, $644,59.Tras conocerse los nuevos valores que rigen para el gas envasado, el presidente de Codigas, indicó a Elonce TV que "el nuevo tarifario no satisface las expectativas del sector porque no sabemos si cubriremos el costo de la mano de obra".consultó a Pablo Ayala, secretario Adjunto del Sindicato de Trabajadores de Gas y Biocombustibles que entendió que las empresas "han tenido buena venta" por lo que a su juicio "no corresponde decir que el aumento dado para las garrafas es insuficiente"."El problema con los aumentos siempre lo va a tener el usuario", dijo.Respecto a las labores de los trabajadores del sector, Ayala manifestó que "en algunas actividades se ha hecho rotativo, pero nunca se dejó de trabajar en plantas de Entre Ríos, ni Argentina. Estamos discutiendo salarios para que nuestros trabajadores sean reconocidos en este sentido. Tuvimos una revisión del 2020, sacamos un 18 % de aumento más un bono de 12000 pesos. La última semana de mayo vamos a juntarnos con las empresas para discutir el salario del 2021".En el sector "están garantizadas las fuentes laborales"."Ahora se viene la temporada fuerte que es el invierno donde por las bajas temperatura lo usuarios adquieren más garrafas. Es donde más venden", aseguró.La garrafa más vendida "es la de 10 kilos, pero también el tubo de 45 kilos, para familias, negocios de emprendedores, o alguna industria".Recomendó "buscar la garrafa en boca de expendio, no en deliverys. El decreto habla de precios de garrafas retiradas en las plantas de gas". Elonce.com.