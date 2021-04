El dólar blue cerró en $140, su menor valor desde septiembre

El dólar "contado con liqui" (CCL) avanzó un 0,4% a $148,51, con lo que la brecha frente al oficial mayorista opera en la rueda en el 60,9%. Mientras que en simultáneo, el dólar "bolsa" ascendió un 1,3% en esta jornada a $143,66. Así la brecha trepó al 53,7%.



Nicolás Chiesa, Director de PPI, planteó que "son semanas tranquilas para el dólar, que está planchado a punto de perforar los $140, debido -entre otras cosas- a las ventas en el marco de la obligación del Impuesto a las Grandes Fortunas. No obstante, se debe evaluar cuál será el monto que finalmente se recaude por ese concepto".



"Por otro lado, la cosecha empieza a liquidar también, por lo cual, dólares hay. Incluso, en otro contexto, el billete hasta estaría bajando. No sucede quizás porque hay algo de demanda que absorbe esa mayor oferta, y que tiene que ver en parte con el desarme de posiciones por parte de los grandes fondos de afuera", explicó.



De acuerdo a Chiesa, "el carry trade fue bastante prolongado, el dólar estuvo planchado por varios meses, con rendimientos en pesos interesantes. Pero la curva de pesos, a su vez, fue comprimiendo mucho también y hay quienes buscan dar vuelta ya esa posición para no exponerse a un cambio de condiciones".



"En este escenario, no descartamos que el tipo de cambio pueda verse más presionado en los próximos trimestres. Teniendo en cuenta además que cuando se mueva, quizás no lo haga ni ordenadamente, ni poco, sino que los movimientos suelen ser bruscos dependiendo de la coyuntura que se afronte", finalizó.



En marzo, el MEP aumentó apenas 0,2%, por lo que la distancia con el oficial se acortó en casi cuatro puntos.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que el sector público interviene en el CCL pero que no vende bonos de en términos netos. El BCRA vende títulos en dólares (absorbiendo pesos y contrayendo la base monetaria) pero luego recompra esos bonos con parte de las divisas que adquiere en el mercado oficial.



Con esta estrategia, el objetivo de estabilizar la brecha se viene cumpliendo. En marzo, el CCL mostró una variación de 1,3% (al alza), la más acotada desde diciembre de 2019. Por lo tanto, el spread con el tipo de cambio mayorista bajó 1 ,8 puntos porcentuales.



Dólar oficial



El dólar solidario, que incluye el impuesto PAÍS y adelanto a cuenta de Ganancias del 35%, cerró sin cambios a $161,87 ya que el billete minorista se mantuvo a $98,10.



En el segmento mayorista, la divisa subió cuatro centavos a $92,28, en línea con la regulación oficial, en una rueda que mostró con tono vendedor debido al dominio de la oferta genuina. La corrección, además, confirmó que la decisión de ralentizar el deslizamiento de los precios del dólar se mantiene como política cambiaria.



Fuentes del mercado estimaron que la autoridad monetaria compró más de u$s85 millones, con lo que en los primeros dos días de mes adquirió u$s150 millones. De esta manera, acumula compras en torno a los u$s2.450 millones, mientras que desde diciembre hasta la fecha acumula adquisiciones por u$s2.950 millones.



Máximos en $92,29 y mínimos en $92,28 señalaron el estrecho recorrido que tuvieron los precios, siempre con el empuje descendente provocado por la intensidad de los ingresos desde el exterior. Las compras oficiales defendieron el piso de los precios en el rango mínimo y los sostuvieron hasta el cierre de las operaciones.



"El escenario local sigue siendo favorable para los objetivos oficiales, que siguen obteniendo saldos positivos aunque todavía con montos algo inferiores a los conseguidos en los primeros días del mes anterior", indicó Gustavo Quintana.



Añadió: "el inicio de la colocación de la cosecha gruesa sigue alimentando una corriente de ingresos que ante una demanda muy limitada, genera condiciones para que la autoridad monetaria persista en su proceso de acumulación de reservas absorbiendo el excedente disponible en el mercado".



Los diferentes tipos de cambio cerraron marzo como uno de los meses más estables de los últimos tiempos, producto de las intervenciones para reducir las brechas, la acumulación de divisas por parte del Banco Central (BCRA) y la suavización del ritmo de ajuste del dólar oficial con el objetivo de quitar presiones sobre la inflación.



El deslizamiento mensual de la cotización regulada por el BCRA (+2,4%) fue el más bajo desde agosto de 2020 y se desaceleró por segundo mes consecutivo (en febrero había crecido 2,9% y en enero 3,8%). En el segmento minorista, exhibió un aumento del 2,7%, apenas superior al de febrero (2,6%) y por debajo del de enero (+3,2%).



En este contexto, las reservas brutas crecieron ayer u$s48 millones, algo por debajo respecto de las compras del BCRA, a u$s39.645 millones.



Dólar blue



El blue opera estable a $140, su menor nivel desde mediados de septiembre, por lo que es el dólar más barato del mercado, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la Ciudad de Buenos Aires.



Para encontrar un menor valor del paralelo hay que remontarse al 15 de septiembre de 2020, cuando cerró a $131, en momentos en que el Banco Central anunciaba una profundización de las restricciones a la demanda en el mercado oficial.



La brecha entre el blue y el dólar oficial mayorista se mantiene al 51,8%.



Recordemos que en marzo, la cotización informal retrocedió $5 y anotó su tercera caída mensual consecutiva.



Luego de cerrar el año pasado en los $166, el blue registró mermas en casi todas las semanas de 2021, a excepción de la semana iniciada el 12 de marzo, cuando subió apenas $2.



La divisa había amagado con repuntar a fines de 2020, pero desde que comenzó el nuevo año no dio síntomas de despegue. En lo que va de 2021, registra un descenso de $26.



Tasas



El Banco Central (BCRA) captó el martes $343.530 millones (unos 3.722 millones de dólares) en Letras de Liquidez ('Leliq') al 38% anual, dijeron operadores.



Las transacciones se realizaron al plazo de 28 días, con una contracción de 79.940 millones de pesos, ante vencimientos por 263.512 millones de pesos.