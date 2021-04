Cierra un tradicional comercio de Rosario y 110 empleados pierden su trabajo

Un largo ajuste



La tradicional firma de capitales chilenos Falabella, cuyo emblemático local está enclavado en el corazón de la ciudad, en Córdoba y Sarmiento, cierra en forma definitiva, según confirmaron fuentes del Sindicato de Empleados de Comercio.La tienda dejará de funcionar en un plazo no mayor a 60 días. Con esta decisión, unos 110 trabajadores quedarán en la calle, aunque la empresa confirmó que todos cobrarán la indemnización correspondiente, a lo que se sumará un adicional que incluiría una bonificación de cuatro sueldos y la permanencia de los mismos en la obra social de Empleados de Comercio durante cuatro meses.La gerencia nacional de Falabella comunicó este martes por la mañana su intención de cerrar su tienda rosarina. En el local de Sarmiento y Córdoba se está desarrollando actualmente una reunión entre los ejecutivos nacionales y locales de la empresa de origen chileno.La noticia llegó a la Asociación de Empleados de Comercio a través de un llamado telefónico de la gerencia nacional de la empresa que le confirmó lo que desde hacía unas semanas era un rumor insistente: el cierre de la sucursal local de la tienda.Según confirmó el secretario general del gremio, Juan Gómez, la sucursal bajará sus puertas en los próximos 60 días y los 110 trabajadores cobrarán la indemnización correspondiente. Antes de la pandemia, la sucursal local de la empresa tenía 300 trabajadores, pero después de varios ofrecimientos de retiros ese número se había reducido a un tercio.Para Gómez, el cierre de la sucursal local está íntimamente relacionado con el plan de reestructuración que la empresa de capitales chilenos inició este verano para lograr la rentabilización de sus operaciones en la Argentina. "Esto tiene que ver con la política que desarrollan las multinacionales, que cuando la tasa de retorno que tienen no es la esperada deciden cerrar", advirtió el sindicalista.Y recordó que no es la primera experiencia de este tipo que el sindicato atraviesa en Rosario. "Pasó lo mismo con C&A (la tienda de indumentaria que estaba en Sarmiento entre Córdoba y Santa Fe), de un día para otro cerraron sus puertas. Los empleados terminaron de trabajar un fin de semana y el lunes el local estaba cerrado", señaló.Ya en septiembre de 2019, la empresa –de capitales chilenos- empezó un fuerte plan de ajuste en Argentina tras afrontar dos años (2018 y 2019) de fuertes pérdidas al ritmo de la caída de la demanda de consumo interno que operó en el último tramo de la gestión de Mauricio Macri. En principio, activó despidos y retiros voluntarios sin cierre masivo de locales. En concreto, despidió 250 empleados, que representaban el 4% de su plantilla en el país.Con la llegada del nuevo gobierno de Alberto Fernández, se le sumó otro escollo: trabas para importar productos terminados. Y luego estalló la pandemia con su secuela de cuarentena estricta y cambios en las tendencias de consumo (con gente volcándose a comercios de cercanía y al comercio online) que impactó muy fuerte en todas las empresas con grandes estructuras y costos.Fue así que, en septiembre del año pasado, la cadena de tiendas chilena Falabella anunció un plan global de ajuste que comprende el cierre de tiendas en todos los países en los que opera.A partir de ese momento, la cadena chilena empezó a cerrar tiendas en el país, tanto de Falabella Retail como de Sodimac, su unidad de venta de artículos para la construcción, mientras evaluaba incluir un socio estratégico.Sobre las razones de la crisis, en aquella oportunidad la empresa dijo que " la pandemia aceleró el proceso de digitalización del comercio minorista" afectando sus operaciones en el país.Pero la crisis de Falabella, cuyo CEO es el argentino Gaston Bottazzini, tiene raíces más profundas que el derrape de la economía argentina y por eso su plan de achique también tiene alcanza a todos los países adonde opera. En efecto, la empresa primero fue golpeada a finales del año pasado por el estallido social de Chile y luego estalló la pandemia que obligó a cerrar mucha de sus locales en todas América Latina.Por caso, al presentar el 25 de agosto pasado en la Bolsa de Comercio de Santiago de Chile, adonde cotizan sus acciones, el resultado de su segundo trimestre pérdidas notificadas por 168 millones de dólares las que se comparan con utilidades por 128 millones de dólares del mismo período del año anterior. Al mirar el acumulado del año, las pérdidas de Falabella se sitúan en 146 millones de dólares, lo que se compara con la ganancia de 220 millones dólares del primer semestre de 2020. En materia de ingresos, estos tuvieron una contracción de 25%, totalizando 2.140 millones de dólares en el trimestre."Los resultados del trimestre reflejan el fuerte impacto de los cierres forzados de tiendas y centros comerciales, lo que resulta en un deterioro de margen relevante, como consecuencia del drástico cambio de mix en términos de canales y categorías, acompañado de aumentos en los costos de riesgo en los negocios bancarios", dijo Bottazzini en su informe a la Bolsa.La mayoría de los mercados donde la firma tiene presencia, Chile, Perú, Colombia, Argentina y Brasil, entre otros, sintieron el impacto de los cierres forzados de tiendas y centros comerciales. “En la filial de la Argentina, los ingresos por tiendas por departamento tuvieron una caída del 36% consecuencia del cierre total de la actividad general de ese país durante los meses de marzo, abril y primera mitad de mayo, operando de manera parcial durante el resto del trimestre”, señala el informe. En Colombia, en tanto, le fue mal, pero no tanto como en Chile. Pero la mayor pérdida se sintió en Perú. De hecho, ahí la caída de ventas fue de un 74% en cuanto a tiendas por departamentoCon el plan de ajuste, la cadena buscaba reducir su exposición y aumentar sus operaciones online ya que, en este contexto, sostener los costos fijos y pagar deudas le está provocando un fuerte aumento de sus deudas. Pero hasta ahora, al no aparecer un "socio estratégico" que aporte liquidez, todas las medidas fueron de achique.