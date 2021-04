Aumento del gas envasado: “El tarifario no satisface las exceptivas del sector”

El Gobierno Nacional estableció aumentos de precios de la garrafa social que se aplicarán de manera escalonada. A la par se actualizará el monto de subsidio que reciben los sectores más vulnerables para poder continuar accediendo a la misma, pese a los nuevos aumentos.Sobre este tema, el presidente de Codigas, Ricardo Azar, informó aque “el nuevo tarifario no satisface las expectativas del sector. Entendemos que el gobierno hizo un esfuerzo grande en poder darnos un aumento que ronda los 20 por ciento en abril y tres por ciento para mayo y junio, pero seguimos estando desfasados”.El listado de los nuevos montos que definieron las autoridades del área establece que a partir de hoy el envase de 10 kilos de GLP tendrá un precio al público de $424,43; el de 12 kilos, de $509,32, y el de 15 kilos costará 635,65 pesos. Estos importes son sin los impuestos y no incluyen los posibles gastos extra por el servicio de venta a domicilio.Para Azar, sigue habiendo “una dicotomía con los precios, cuando se creó el plan Hogar estaba bien diseñado, había un valor accesible para los usuarios y era rentable para los operadores, estos precios no fueron actualizados en los últimos años, se creó una brecha muy grande y es difícil poder abastecer y que los sectores vulnerables puedan comprar la garrafa”.Asimismo, resaltó que “estamos con una paritaria atrasada y no se terminó de definir desde el 2020 y estamos adeudando un porcentual importante y los trabajadores lo están reclamando”.Finalmente, Azar agregó que “con este incremento no sabemos si vamos a cubrir el costo de la mano de obra, pero vamos a seguir tratando de llevar la garrafa conforme lo solicita el Estado Nacional. Buscamos parches mientras se soluciona la crisis económica que tiene el país”.