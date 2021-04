Gastronómicos advierten que nueva restricción sería “un golpe mortal”

“No hay margen para volver atrás”. Hugo Permayú fue tajante cuando se le consultó sobre la posibilidad de que se determine una restricción horaria en la circulación. “Esto afectaría directamente a nuestro sector y son muchos los establecimientos que no están en condiciones de soportar un nuevo cierre”.



“Los que quedaron en pie están en pleno proceso de recuperación, por lo que limitar el horario de atención sería un golpe mortal”, sostuvo.



Enseguida el dirigente sindical destacó que tanto el sector hotelero como el gastronómico “han cumplido con todos los protocolos”, garantizando la seguridad y la salud tanto de los trabajadores como de los clientes.



Refiriéndose a la posibilidad de que, en el caso de que haya restricciones, el Estado refuerce la ayuda a través del Programa de Asistencia a la Producción y el Trabajo (ATP) o el Programa de Recuperación Productiva (Repro), Hugo Permayú aseveró: “El problema es que el presupuesto no contemplaba otro año de pandemia y esos recursos no están presupuestados”.



“Además, nosotros no queremos subsidios, queremos trabajar”, enfatizó a APF, al tiempo que concluyó que, en el caso de que haya restricciones, el Estado lo menos que puede hacer es impedir que los empleados pierdan sus fuentes laborales y garantizar que las empresas sigan subsistiendo”.