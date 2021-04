Ventas minoristas se recuperaron en marzo, pero siguen muy por debajo de 2019

Las ventas minoristas crecieron 14,4% interanual en marzo y de a poco el consumo comienza a recuperarse frente a 2020, pero sin la fuerza suficiente para encontrar niveles similares a 2019, de acuerdo con un informe difundido hoy por la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).Es que el nivel registrado el mes pasado está 24,9% por debajo del registro de marzo de 2019, y si bien el 60% de los comercios tuvo este año progresos en la comparación anual, fue con tasas moderadas: aún persiste un 40% que no crece o sigue cayendo, según el relevamiento.Además, en el primer trimestre de 2021, las ventas minoristas acumularon una caída de 0,5% frente al mismo trimestre de 2020, pero una baja de 14,1% contra los tres primeros meses de 2019.Así surgió del Índice de Ventas Minoristas Pyme que elabora mensualmente CAME en base a respuestas de 1.100 comercios del país brindadas entre el 29 de marzo y el 3 de abril.Algunas de las observaciones más repetidas que realizaron los comercios consultados fueron: los empresarios pymes están haciendo esfuerzos para no subir precios por la escasa circulación de dinero en las familias; se esperaba un rebote más fuerte; continuaron los faltantes de mercadería; hay mucho temor a volver a fase 1 y hubo locales que debieron cerrar algunos días por detectarse casos de Covid en empleados.La encuesta arrojó también que el 64% de los negocios relevados vieron incrementar sus ventas en marzo de manera interanual, y en el 16,8% declinaron; en el resto, se mantuvieron sin cambios.Todos los rubros prosperaron en la comparación anual: las tasas más elevadas fueron en Ropa y artículos deportivos y de recreación (+27%) y Electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, celulares y accesorios (+21,9%).En cambio, los de menores tasas de crecimiento anual fueron Alimentos y Bebidas (+8,6%) y Farmacias (+4,8%).CAME evaluó que los comercios "tenían mejores expectativas para marzo de lo que finalmente fue y frente a la situación sanitaria, que continúa siendo delicada, se ve un panorama muy incierto hacia adelante".La entidad detalló que, en el rubro Alimentos y Bebidas, las ventas en marzo se incrementaron 8,6% anual pero todavía se ubican 5,3% debajo de marzo 2019; el año pasado el consumo de ese sector había caído 12,8%, a pesar de que muchos de esos locales continuaron abiertos.En Electrodomésticos, artículos electrónicos, computación, celulares y accesorios, hubo en marzo un crecimiento de 21,9% comparado con un marzo 2020 donde se había registrado una baja de 40,3%; frente al mismo mes de 2019 el expendio resultó un 27,2% menor.En cuanto a Jugueterías y artículos de librería, las ventas subieron 18,6% frente a el mismo mes del año pasado, pero fueron 50,2% menores al marzo 2019.Por último, el rubro Textil indumentaria marcó un ascenso de 15,9% anual, pero está 31% debajo de marzo 2019.