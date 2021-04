Créditos de ANSES para jubilados: cuánto se puede pedir y cómo son las cuotas

Ajuste de las cuotas

A veces tener a mano un monto grande de dinero se vuelve crucial, pero para los jubilados y pensionados conseguir un préstamo familiar o bancario puede ser difícil. Lo que muchos no saben es que, en la ANSES, pueden obtener créditos de hasta $ 200.000 a devolver en varios años.El programa de préstamos personales del organismo se mantiene activo y, con un trámite presencial, los adultos mayores pueden recibir los fondos requeridos en menos de una semana.A continuación,, para evaluar y usar esta opción de financiación.Los préstamos de ANSES pueden ser de $ 5.000 como mínimo y de $ 200.000 como máximo. Pero no todos los jubilados y pensionados están en condiciones de solicitar el monto más grande.Cada beneficiario tiene un límite de crédito particular, que depende en última instancia de cuánto cobra cada mes.La regla es que la cuota a pagar no podrá exceder el 20% del ingreso mensual de la persona. Actualmente, desde marzo, la jubilación mínima es de $ 20.571.Por lo cual, por ejemplo, quien cobra $ 25.000 por mes sólo podrá solicitar un Crédito ANSES que arroje cuotas de menos de $ 5.000 mensuales.Y quien tiene un haber de $ 40.000 debe ajustar el monto elegido y la cantidad de cuotas de forma tal que los pagos mensuales no superen los $ 8.000 mensuales.Los Créditos ANSES se otorgan con planes de pago a tasa fija que llegan a cinco años de duración.Al pedir el préstamo el adulto mayor puede elegir esquemas de devolución en 24 cuotas mensuales (2 años), en 36 cuotas (3 años), en 48 cuotas (4 años) o en un máximo de 60 cuotas (5 años).Eso sí, la edad impone un límite. El solicitante debe tener menos de 90 años al momento de finalizar el crédito. Con lo cual, sólo los de 85 años o menos pueden usar el plazo más largo.Cualquiera sea el monto y plazo del préstamo, las cuotas de los Créditos ANSES se calculan con el sistema de amortización francés, tomando una tasa nominal anual (TNA) fija en pesos del 29%.Se trata de un nivel de intereses muy ventajoso frente al de mercado. En bancos los préstamos personales se daban a fin de marzo con una TNA del 53,8% en promedio, según el Banco Central.En la web de ANSES los interesados pueden acceder a un simulador que permite combinar la suma deseada con los distintos plazos de devolución posibles para averiguar, en un clic, de cuánto serían las cuotas en cada caso.Para usar esta herramienta es necesario ingresar a "Mi ANSES" (con este enlace), elegir la opción "Crédito ANSES" y luego "Simulador de cuotas".De esa forma se puede conocer que si,De $ 11.714 si el préstamo es a 24 mesesDe $ 9.015 si el préstamo es a 36 mesesDe $ 7.719 si el préstamo es a 48 mesesDe $ 6.982 si el préstamo es a 60 mesesDe $ 5.857 si el préstamo es a 24 mesesDe $ 4.507 si el préstamo es a 36 mesesDe $ 3.859 si el préstamo es a 48 mesesDe $ 3.491 si el préstamo es a 60 mesesLas cuotas a pagar a lo largo de la "vida" del préstamo no serán todas idénticas, pero lo importante es que no van aumentando, como en otros sistemas.Resultarán, de hecho, un poco más costosas al inicio que al final, con un gradual declive. Por caso, para quien toma $ 100.000 en 24 pagos la cuota N°1 será de $ 5.857, la N°12 será de $ 5.734 y la N° 24 será de $ 5.557.Con la alta inflación proyectada, un esquema de este tipo permite esperar una licuación progresiva del impacto de las cuotas sobre el ingreso mensual del jubilado o pensionado.El trámite es presencial y debe realizarse en una oficina de la ANSES sacando previamente un turno en la web del organismo, a través de este enlace."El trámite sólo puede hacerlo el jubilado o pensionado, es decir, no puede hacerlo su apoderado", aclaran.Especifican también que las personas no videntes, analfabetas o imposibilitadas de firmar deben asistir junto a una persona de confianza mayor de 18 años como testigo.A la cita sólo es necesario llevar el DNI y una constancia con el número de CBU de la propia cuenta bancaria, lo que se obtiene por cajero automático, por home banking o yendo al banco.Una vez realizada la solicitud, el dinero del préstamo pasa a estar disponible dentro de los cinco días hábiles: cerca de una semana.No se cobra en efectivo, sino que la ANSES lo deposita en la misma cuenta bancaria en la que el jubilado o pensionado cobra su haber.Sí. Les corresponde a personas mayores de 18 años residentes en el país que cobren pensiones no contributivas por Invalidez, por Vejez o por ser madres de 7 hijos o más.Para este grupo, los créditos disponibles son de hasta $ 70.000 con cuotas que no pueden sobrepasar el 20% del ingreso mensual. Los detalles del trámite se encuentran en este enlace.Sí. Para este grupo, los créditos disponibles son de hasta $ 70.000 con cuotas que no pueden sobrepasar el 20% del ingreso mensual. Los detalles del trámite se encuentran en este enlace.Por el momento, no. Al consultar por esta posibilidad, la ANSES explica en su Web que se encuentra "trabajando en el relanzamiento" de los créditos para beneficiarios de esos planes.