Entre Ríos registró importante movimiento turístico durante Semana Santa

Entre Ríos registró un importante movimiento durante el feriado por Semana Santa, donde se destacó el cumplimiento de los protocolos de atención a los visitantes en cada rubro turístico. Se estima que la provincia recibió aproximadamente 125.000 visitantes, entre turistas y excursionistas.Haciendo hincapié en los cuidados y protocolos, el sector público y privado entrerriano contribuyeron en forma conjunta a que se desarrolle positivamente la actividad turística.Una fuerte campaña de promoción y concientización por parte del gobierno y el sector privado y la diversidad de destinos, productos, atractivos y actividades que brindó la provincia, instó a que los turistas no se aglomeren y valoren la estancia en Entre Ríos como una experiencia segura y de calidad.Como cada inicio de fin de semana largo, las rutas entrerrianas comenzaron a mostrar un intenso movimiento desde el día jueves 1 de abril. Según se informó desde la Policía de Entre Ríos hubo un ingreso hasta la tarde del jueves de 30.000 vehículos, principalmente por los accesos de Zárate – Brazo Largo y el Túnel Subfluvial.Los días consecutivos el ingreso de turistas fue en aumento, siendo el sábado el de mayor cantidad de desplazamientos y pernoctes. Según las estimaciones oficiales, la provincia de Entre Ríos recibió durante Semana Santa aproximadamente 125.000 visitantes, entre turistas y excursionistas.En cuanto a la procedencia de los mismos, la provincia de Buenos Aires y la ciudad autónoma de Buenos Aires fueron los principales emisores hacia nuestra provincia, albergando el 60 por ciento del total de los turistas, la provincia de Santa Fe el 15 por ciento, los turistas entrerrianos un 12 por ciento; cordobeses un 4 por ciento; y procedentes del Litoral Norte (principalmente Chaco y Corrientes) un 3 por ciento. La procedencia del resto del país hacia Entre Ríos fue del 6 por ciento.Sigue siendo un factor determinante el turismo de cercanía, y la no presencia de turistas extranjeros por las restricciones derivadas de la pandemia.Con un promedio de pernoctes de 2,5 noches, los visitantes generaron un movimiento económico de 662 millones de pesos. Los turistas gastaron por día un promedio de 3.630 pesos para quienes se alojaron en establecimientos hoteleros; y un promedio menor a 3.000 pesos diarios quienes se alojaron en establecimientos extra hoteleros, campings y casas de familiares o amigos. En los valores mencionados se contabilizan todo los tipos de gastos que realiza el turista en destino (alojamiento, gastronomía, compras, visitas, excursiones, entradas, souvenirs, etc.)Respecto del desarrollo de la Semana Santa en Entre Ríos, el ministro de Producción y Turismo, Juan José Bahillo se manifestó muy conforme por el cumplimiento de los protocolos y cuidados que realizan los prestadores turísticos y la valoración que los turistas hacen de ello. “El gobierno entrerriano realiza una fuerte campaña de promoción y concientización junto al sector privado y la acción y control que realiza cada municipio es fundamental para que el turista se sienta cuidado y seguro”, subrayó.Según sondeos de promedio de ocupación hotelera, los principales destinos turísticos de la provincia estuvieron entre un 90 y 95 por ciento de ocupación, en tanto que algunos de ellos promediaron entre un 80 y 90 por ciento, principalmente los que presentan un mayor volumen de hotelería convencional.El día sábado registró mayor cantidad de pernoctes, llegando algunos destinos a presentar ocupación plena de plazas hoteleras. Según las consultas al sector hotelero, los días previos, que presentaban un promedio de reservas del 80 por ciento, sufrieron una merma en las reservas a causa del incremento de los casos de Covid 19 en los principales centros emisores, principalmente Buenos Aires. Con el inicio de Semana Santa los niveles de ocupación se fueron recuperando y superando, al no implementarse ningún tipo de restricciones y al reforzar las campañas de promoción y prevención.Según los datos obtenidos, casi la totalidad de los turistas llegaron por vía terrestre, siendo el auto particular el principal medio de transporte, superando el 80 por ciento. En cuanto a los grupos de viajes, el 50 por ciento lo hizo acompañado de su familia (con integrantes de 3 / 4 personas), un 25 por ciento vino en parejas; el resto fueron grupos de amigos y viajeros solos.En cuanto se los consulta por el motivo de elección de Entre Ríos, las termas y las opciones en la naturaleza aparecen en primer lugar. Las respuestas de tranquilidad, descanso, y de destino seguro ganan preferencia día a día. Con días soleados y temperatura agradable, las respuestas por playas, balnearios y parques acuáticos aún se mantienen los primeros días de abril.La valoración de la cercanía por motivos de pandemia y también económicos, es un importante atractivo hacia la provincia. Las opciones de gastronomía, actividades culturales, visita a los viñedos, las actividades religiosas, el turismo rural y la pesca deportiva le siguen como motivos de desplazamiento.Al respecto, el secretario de Turismo de la provincia, Gastón Irazusta, manifestó que la diversidad de productos, atractivos y actividades que presenta la oferta turística de la provincia, permite que el turista no se aglomere en un puñado de opciones y tenga la posibilidad de disfrutar de espacios abiertos, sea en un área natural o en una feria gastronómica, sin la sensación de aglomerarse. Tenemos tres corredores turísticos principales, más de 10 microrregiones y una veintena de destinos, lo que nos permite que el turista se esparza en toda nuestra geografía, busque las diferentes prestaciones turísticas y se lleve una experiencia de mayor calidad.Los complejos termales, cada uno con su aforo de acuerdo a la capacidad de los servicios y de las hectáreas de su predio, estuvieron trabajando al límite de la capacidad determinada, incluso algunos días con la capacidad máxima completa. Los Parques Nacionales El Palmar y Pre Delta, también recibieron la capacidad máxima de visitantes diarios estipulados, mientras que una docena de áreas naturales realizaron actividades como cabalgatas, avistajes de aves, caminatas y cicloturismo.En la región de Salto Grande, además de las termas de Federación, Chajarí, y los complejos de Concordia, los visitantes pudieron disfrutar de la Feria Artesanal de la Cerveza en Federación, y de los recorridos en Bus Turístico, los circuitos en bicicleta en la Costanera y las visitas al Parque y Castillo San Carlos en Concordia, dentro de una nutrida agenda. En San Salvador, las visitas se centraron en el Museo del Arroz.En Tierra de Palmares, Colón presentó una variada agenda en los espacios Arte y Río y Arte y Centro, además de las visitas a Molino Forclaz, al Complejo Termal y las excursiones náuticas. San José tuvo disponible visitas al Complejo Termal, ingresos al Balneario Camping, a sus Museos y viñedos. Villa Elisa, además de las opciones dentro de su complejo termal, realizó distintas visitas guiadas por la ciudad. Liebig, Ubajay, y las visitas a los almacenes en Tierra de Palmares complementaron una agenda diversa.En Gualeguaychú, hubo diferentes paseos náuticos, recorridos por el casco histórico de la ciudad, el Museo de Carnaval, sus reservas naturales y los Complejos Termales. Concepción del Uruguay organizó una feria de emprendedores y distintos paseos gastronómicos, además de visitas a sus playas, paseos náuticos y Parque Termal. También en el sur entrerriano, Pueblo Belgrano y Villa Paranacito organizaron distintas ferias y visitas.La ciudad de Paraná organizó la Caravana de bienvenida a los turistas, la feria artesanal en la Costanera, Semana Santa en Puerto Sánchez, la Gran Paella Paraná, el circuito de Cicloturismo 7 Pueblos, 7 Iglesias, y distintas actividades culturales. Hacia el sur del Corredor del Paraná, Diamante organizó el circuito religioso y visitas a Tierra Chaná con circuito de Hierbas Medicinales y Circuito de Antorchas. Dentro de la región El Paraná y sus Aldeas, Valle María realizó visitas a su Museo Regional y actividades en el Balneario Municipal.En Victoria estuvieron disponibles las visitas a su complejo Termal, a sus diferentes viñedos, además de circuitos náuticos y ferias de emprendedores. En Gualeguay se realizó el Campeonato argentino de Wakeboard y la feria emprendedores en Puerto Ruiz.Hacia el norte del Corredor del Paraná, La Paz organizó visitas guiadas al Museo Regional, bicicleteada y visitas a la granja demostrativa, además de sus Termas. En Santa Elena se realizó el Festival de la Vid entrerriana y actividades al aire libre. Piedras Blancas, Hernandarias y Pueblo Brugo, tuvieron opciones de recreación junto al río. Villa Urquiza organizó la Fiesta Tierra Adentro; y María Grande dispuso de la visita a sus complejos Termal e Interlagos.En el centro provincial, los diferentes pueblos judíos coordinaron agendas y visitas con epicentro en Villaguay, Villa Clara, Villa Dominguez y Basavilbaso, mostrando también su oferta de turismo rural, sus complejos termales, su naturaleza y ferias de emprendedores. Localidades como Santa Anita, Rosario del Tala, Nogoyá, Lucas Gonzalez, Federal y Feliciano organizaron distintas actividades como Ferias, circuitos religiosos y paseos rurales.