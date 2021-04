Emiratos Árabes le abre el mercado a la carne de cerdo argentina

El Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca informó hoy que los Emiratos Árabes Unidos (EAU) aceptaron la propuesta de certificado sanitario para la exportación de carne de cerdo refrigerada y congelada desde la República Argentina.



En un comunicado, la cartera rural sostuvo que "la decisión, comunicada por el Ministerio de Cambio Climático y Medio Ambiente del país árabe a través de la Embajada argentina, se alcanza luego del trabajo realizado entre la cartera agropecuaria nacional, Senasa y la Cancillería, a partir del interés planteado por el sector exportador argentino".



Por su parte, el Ministerio emiratí transmitió su satisfacción por este avance, con la expectativa de que contribuya a mejorar el flujo de intercambio comercial entre los dos países.



Si bien el consumo de cerdo y productos que contengan derivados de cerdo se encuentra prohibido por la religión musulmana, los Emiratos Árabes Unidos permiten la importación de carne de cerdo y productos que lo contengan, para ser comercializado y consumido por los extranjeros en dicho país.



De esta manera, únicamente se requiere contar con certificación sanitaria (no hace falta certificado Halal).



Se estima que anualmente los Emiratos Árabes Unidos importan 15.000 ton entre carne in natura y subproductos. En 2019, el valor de las importaciones de carne porcina en Emiratos alcanzó u$s 37,3 millones.



Mientras que Argentina exportó el año pasado, 25.877 toneladas de carne de cerdo al mundo por un valor total de u$s 55,88 millones, lo que representó un incremento del 96% respecto al 2019.



Su principal destino fue China, con u$s 51,35 (22.553 toneladas) representando el 92 % de los envíos al exterior. Le siguen en menor medida, Rusia y Georgia.



