Los bancos aumentarán más del 30 por ciento los costos de las comisiones

A los aumentos de la primera parte del año, los clientes bancarios deberán sumarle un nuevo incremento en las comisiones que las entidades cobran por mantenimiento de una caja de ahorro o un paquete.Los bancos argentinos vieron a sus márgenes de ganancias achicarse en los últimos doce meses. Un combo de factores lo explican, pero fundamentalmente las medidas que el Banco Central tomó durante la pandemia. Entre ellas, la que les "congeló" las comisiones durante todo 2020 a valor de 2019.Recién a final del año pasado, el BCRA le dio permiso a las entidades para ajustar sus precios, pero con la salvedad que sólo podrían hacerlo a partir de enero. El organismo les exige un plazo mínimo de 60 días para informar aumentos en sus costos. Es por eso, que por estos días los clientes de distintos bancos han comenzado a recibir notificaciones con los nuevos precios, que implican un nuevo recargo que, en algunos casos, superan el 33%.Tras el reclamo de los bancos, el Central ya los liberó de este mes de la obligación de no cobrar por las operaciones con cajeros automáticos, pero aún tienen topeadas ciertas tasas, como el costo de financiación del resumen de tarjetas de crédito, que se mantiene en 43%."Todos van a aumentar", dijo el ejecutivo de una entidad privada. "Todos los bancos quedaron muy rezagados respecto del resto de los precios de la economía. Así que un ajuste en las comisiones no sólo es esperable este año, sino que inevitable", añadió.Dentro de la banca pública, el primero en salir a con nuevos precios es el Banco Provincia. "Para Banco Provincia es el primer ajuste de comisiones desde abril de 2019, porque debido al contexto macroeconómico que produjo la pandemia la entidad decidió no efectuar la actualización de comisiones prevista para el año 2020. En otras palabras, hace dos años que no hacemos modificaciones en ese rubro", dijeron fuentes de la entidad. El aumento ya fue comunicado a sus clientes y está previsto para el primero del mes próximo.Desde junio, los clientes del Banco Galicia también deberán pagar más por el mantenimiento de cuenta y los cargo: en promedio, los aumentos serán del 30%.En el resto de las entidades se prevén subas escalonadas de entre 20% y 30%. Algunas aún no se las comunicaron a sus clientes, por lo que se harán efectivas a partir de la segunda mitad del año.