Flexibilizaron la compra de dólares para la importación de bienes de capital

El Banco Central (BCRA) aprobó una flexibilización de la norma que rige el acceso de al Mercado Único y Libre de Cambios (MULC), al permitirle a las empresas que paguen de forma anticipada importaciones, siempre y cuando se trate de bienes de capital.



De esta forma dejó de lado el requisito que establecía, en el caso de bienes de capital producidos a pedido, que los importadores recién pudieran acceder a las divisas cuando el bien se encontrara en el puerto de origen.



"La norma facilita la importación de bienes de capital que deben ser producidos a pedido de la empresa que lo importa y que debe acompañar la orden de compra con un adelanto del pago", informó la autoridad monetaria en un comunicado.



Se trata de una adecuación de la Comunicación "A 7030" que establece, entre otros requisitos, que las empresas que precisen dólares para comprar bienes importados los respalden con igual cantidad de dólares exportados.



La norma, que fue prorrogada la semana pasada hasta el 30 de junio, también establece que las empresas con fondos declarados en el exterior deberán disponer "primeramente de esos recursos para el pago de obligaciones comerciales con el exterior" antes de poder comprar divisas en la plaza local.



Además, restringe el acceso a las empresas que hubieran realizado operaciones de compra venta de dólares a través del mercado bursátil (contado con liquidación y dólar MEP) en los últimos 90 días.



En diciembre último, el Banco Central había flexibilizado el acceso al mercado para aquellas empresas que requirieran importar bienes para incrementar la capacidad productiva de exportación, al permitir usar la totalidad de los ingresos de anticipos y prefinanciaciones del exterior con un plazo mínimo de 180 días corridos, cuando el destino fuera el pagos anticipado de bienes de capital.



En el primer bimestre de 2021, las importaciones de bienes de capital alcanzaron los US$ 1.455 millones y presentaron un incremento del 25,8% en comparación al mismo período de 2020, el más alto entre los componentes de los productos importados, según datos del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec).



Los otros componentes que más traccionaron el aumento de importaciones fueron los bienes intermedios, por US$ 2.825 millones (+15,1%), y las piezas y accesorios para bienes de capital, por US$ 1.488 millones (+ 10,5%).



Juntas representaron el 76,4% del total de importaciones por US$ 7.556 millones que ingresaron al país en los primeros dos meses del año.



Por otra parte, los bienes de consumo totalizaron US$ 950 millones y aumentaron sólo un 2,9% en comparación a 2020.