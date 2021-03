Argentinos tienen u$s 250.400 millones guardados fuera del sistema financiero

Economía El dólar blue registró su tercer retroceso mensual consecutivo

Los argentinos tienen unos US$ 250.400 millones guardados fuera del sistema financiero, según estimaciones realizadas por el INDEC.El dato fue incluido en el informe "Balanza de pagos, posición de inversión internacional y deuda externa", y corresponde al cuarto trimestre de 2020.Incluye depósitos en cuentas del exterior y fondos atesorados en cajas de seguridad o en el "colchón".Las divisas atesoradas suman 6 veces las reservas informadas por el Banco Central.Especialistas adjudican ese comportamiento a décadas de inestabilidad, recesión, inflación y expropiaciones, que minaron la confianza en el peso y en el sistema financiero local.Con respecto al tercer trimestre del 2020, la suma se incrementó en US$ 3.057 millones, el 1,2%.El stock de ahorros fuera del sistema estimado por el Indec en la categoría "Otras inversiones" sextuplica el volumen de reservas brutas que tenía el Banco Central al final de 2020 (US$ 39.387 millones).Economistas consideraron que el dato refleja la desconfianza de los argentinos en el peso como refugio de valor y en el sistema financiero como un lugar para resguardar los ahorros.Advierten que tener plata fuera del sistema financiero local impide su desarrollo, porque sin ahorros no hay sistema de préstamos, y debilita la posición del Banco Central.En paralelo, crecieron otros rubros que reflejan la salida de capitales y la decisión de invertir en el exterior.De acuerdo con el Indec, se elevó a US$ 40.709 millones el total de fondos que los argentinos tienen en "inversión directa" en el exterior.Este concepto abarca propiedades, autos u otro tipo de activos o bienes físicos, y se incrementó en US$ 295 millones (0,07%) en el último trimestre.El apartado "Inversión de cartera", que incluye fondos en acciones, bonos u otro tipo de activos financieros, suma US$69.730 millones.Con relación al tercer trimestre de 2020, el incremento fue de US$ 4.029 millones (6,1%).A fines de 2020, la deuda externa llegó a US$ 271.505 millones, según el Indec.Se redujo en US$ 1.347 millones entre trimestres y la mayor parte de la deuda (66%) está nominada en dólares (US$178.132 millones).Según el reporte, el sector público es el mayor deudor (58,8%), con US$104.790 millones.