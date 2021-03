El dólar blue registró su tercer retroceso mensual consecutivo

El Central busca que la menor suba del tipo de cambio funcione como ancla para paliar la aceleración inflacionaria. En paralelo, el CCL registró en marzo su menor variación mensual, punta a punta, desde diciembre de 2019.



Los diferentes tipos de cambio cerraron este miércoles uno de los meses más estables de los últimos tiempos, producto de las intervenciones para reducir las brechas, la acumulación de divisas por parte del Banco Central (BCRA) y la suavización del ritmo de ajuste del dólar oficial con el objetivo de quitar presiones sobre la inflación.



En el segmento mayorista, la divisa subió este miércoles apenas cuatro centavos hasta los $92. De esta manera, el deslizamiento mensual de la cotización regulada por el BCRA (+2,4%) fue el más bajo desde agosto de 2020 y se desaceleró por segundo mes consecutivo (en febrero había crecido 2,9% y en enero 3,8%).



Fuentes privadas del mercado indicaron que la autoridad monetaria vendió en términos netos unos u$s60 millones para atender demanda derivada del cierre de posiciones del fin de mes y diferentes compromisos con el exterior. Sin embargo, la entidad conducida por Miguel Pesce acumuló en marzo un saldo positivo cercano a los u$s1.500 millones, el mejor resultado desde noviembre de 2019.



Además, en el año suma compras en torno a los u$s2.300 millones, mientras que desde diciembre hasta la fecha acumula adquisiciones por u$s2.800 millones.



La nueva estrategia del Central en el manejo del tipo de cambio busca funcionar como ancla para paliar la aceleración inflacionaria y las expectativas de los agentes económicos.



Federico Furiase, director de EcoGo, sostuvo en diálogo con Ámbito que no le extrañaría que el Banco Central acentúe este freno y que en los próximos meses el deslizamiento mensual del tipo de cambio oficial empiece a situarse por debajo del 2%.



En ese sentido, el economista proyecta un escenario de fuerte apreciación del tipo de cambio real ya que no prevé una reducción de la inflación en el corto plazo debido a "efectos de segunda ronda y por filtración de la brecha sobre los precios como consecuencia del alto costo de reposición de la mercadería que se puede importar".



"Sin nafta en las reservas, con los precios de los bonos en dólares en picada y con la incertidumbre generada por la postergación del acuerdo con el FMI, esa apreciación puede generar nuevas expectativas de devaluación y un recalentamiento de la brecha, sobre todo cuando acabe el ingreso de dólares por la cosecha gruesa a partir de junio, y si se mantiene la política de tasas reales negativas", sentenció.



En este contexto, las reservas brutas crecen pero por debajo de lo que compra la autoridad monetaria ya que parte de ese monto lo destina a intervenir sobre los dólares financieros para bajar la brecha. El martes subieron u$s50 millones hasta los u$s39.621 millones.



Por su parte, el dólar solidario, que incluye el impuesto PAÍS y adelanto a cuenta de Ganancias del 35%, ascendió 13 centavos en esta rueda a $161,19 ya que el billete minorista culminó a $97,69. En la jornada previa el billete cerró si cambios por primera vez desde el 6 de enero. En el mes exhibió un aumento del 2,7%, apenas superior al de febrero (2,6%) y por debajo del de enero (+3,2%).



Dólares bursátiles



En el segmento bursátil, el dólar "contado con liqui" (CCL) subió 0,5% (66 centavos) a $147,16, con lo que la brecha frente al oficial mayorista volvió al 60%.



El ministro de Economía, Martín Guzmán, confirmó que el sector público interviene en el CCL pero que no vende bonos de en términos netos. El BCRA vende títulos en dólares (absorbiendo pesos y contrayendo la base monetaria) pero luego recompra esos bonos con parte de las divisas que adquiere en el mercado oficial.



Con esta estrategia, el objetivo de estabilizar la brecha se viene cumpliendo. En marzo, el CCL mostró una variación de 1,3% (al alza), la más baja desde diciembre de 2019.



Paralelamente, el dólar "bolsa" aumentó en esta jornada 1,4% ($1,80) a $142,19. Así el spread con el tipo de cambio mayorista ascendió al 54,6%. En marzo el MEP aumentó apenas 0,2%.



"Los dólares financieros siguen adormecidos, no sólo por las intervenciones que regulan su dinámica sino también por la coyuntural mayor oferta de divisas privadas que colabora", destacó el economista Gustavo Ber.



Dólar blue



El dólar blue registró su tercer retroceso mensual consecutivo, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la city porteña.



Este miércoles la cotización se mantuvo estable en los $141, por lo cual en marzo retrocedió $5. Así, la brecha con el dólar oficial descendió al 53,3% debido a la leva suba del tipo de cambio mayorista.



Luego de cerrar el año pasado en los $166, el blue registró caídas en casi todas las semanas de 2021, a excepción de la semana iniciada el 12 de marzo, cuando subió apenas $2.



El blue llegó a bajar hasta los $140 el 11 de marzo, lo que representó su menor valor desde desde mediados de septiembre.



La divisa había amagado con repuntar a fines de 2020, pero desde que comenzó el nuevo año no dio síntomas de despegue. En lo que va de 2021, registra un descenso de $25.