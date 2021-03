El nuevo Plan Ahora 12 comienza a regir el jueves

El Gobierno define con empresas y bancos cómo seguirá el programa Ahora 12 que se prorrogará por otros tres meses. Por un lado, pequeños y medianos empresarios piden que siga con las actuales características, mientras que los bancos reclaman una aumento de las tasas de interés.



Según pudo averiguar Ámbito, el nuevo programa dejará de tener los tres meses de gracia que había adoptado el Gobierno en acuerdo con las partes en el marco de medidas para ayudar en medio de la pandemia, para favorecer al consumo.



Otro tema en discusión es la tasa que cobran las entidades financieras. La secretaria de Comercio Interior, Paula Español, estuvo en las últimas horas analizando el tema con los bancos, que reclaman una mejora.



Los comercios están preocupados por la forma en que puede adoptar de ahora en más el programa. El pasado viernes la Confederación Argentina de la Mediana Empresas (CAME) insistió en reclamarle a Kulfas la continuidad bajo las mismas condiciones que tiene ahora. Los empresarios de CAME, en su mayoría comerciantes minoristas, solicitan que siga el período de gracia de tres meses y que haya tasas de interés “razonables” para la financiación.



“Abogamos por la continuidad del plan, tal cual se encuentra en este momento y con las mismas condiciones vigentes”, dice la nota de la entidad en la que cual se sostiene que “el sector representado por CAME está compuesto por cientos de miles de comercios minoristas, que son generadores de empleo y que, de cambiarse algunos aspectos de la resolución citada, dificultará aún más el grave contexto económico que trata de superar”.



La discusión es con los bancos. Las entidades financieras pretenden subir las tasas a un nivel similar al que tienen actualmente las tasas para depósitos a plazo fijo, es decir, un 37% a 39% anual, lo que según proyecciones privadas aún estaría por debajo de la inflación. Las entidades financieras alegan que en el actual nivel del 23% no es rentable.



Por otro lado, en sectores como la indumentaria están preocupados. En la nueva versión no podrían vender ropa en 12 cuotas, como le venían haciendo hasta ahora. Tendrán que hacerlo en 6 o 3. La explicación oficial es que el mayor plazo de financiación generó una mayor demanda, y junto con ello, un aumento de los precios. El titular de la Cámara Industrial Argentina de la Indumentaria (CIAI), Claudio Drescher, consideró que “sería una locura, más ahora que comienza el invierno”.



Qué se puede comprar con Ahora 12



Servicios educativos (3 y 6 cuotas) - Cursos de Idioma, relacionados con informática, deportivos y actividades culturales. No incluye escuelas ni universidades.



Servicios de cuidado personal (3 y 6 cuotas) - Peluquerías y centros de estética



Servicios de reparaciones (3 y 6 cuotas) - Servicios técnicos de electrónica y electrodomésticos para el hogar. Talleres de reparación de vehículos automotores y motocicletas.



Servicios de instalación de alarmas (3 y 6 cuotas)



Servicios de organización de eventos y exposiciones comerciales (3 y 6 cuotas) - Catering y fotografía.



Balnearios (3, 6 y 12 cuotas)



Perfumería (12 y 18 cuotas) - Productos de cosmética, cuidado personal y perfumes nacionales.



Anteojos y lentes de contacto (3, 6 y 12 cuotas) - Anteojos recetados, adquiridos en ópticas, cuyo precio final no supere los $10.000.



Indumentaria (3, 6, 12 y 18 cuotas) - Prendas de vestir para hombres, mujeres y niños. Incluye ropa de trabajo, deportiva, de uso diario y todo tipo de accesorios de vestir.



Calzado y marroquinería (3, 6, 12 y 18 cuotas) - Calzado deportivo y no deportivo. Además incluye carteras, maletas, bolsos de mano, artículos de marroquinería de cuero y otros materiales.



Línea blanca (12 y 18 cuotas) - Aires acondicionados, climatizadores de aire y/o ventilación, lavavajillas, lavarropas y secarropas, cocinas, hornos y anafes, calefactores y estufas, termotanques y calefones, heladeras, congeladores y freezers.



Televisores (12 y 18 cuotas) - Todos los modelos.



Pequeños electrodomésticos (3, 6, 12 y 18 cuotas) - Pavas eléctricas, licuadoras, procesadoras, batidoras, tostadoras, entre otras.



Computadoras, notebooks y tabletas (12 y 18 cuotas) - Todo tipo de computadoras, notebooks y tabletas.



Muebles (3, 6, 12 y 18 cuotas) - Muebles para el hogar.



Colchones (12 y 18 cuotas) - Colchones y sommiers.



Artefactos de iluminación (3 y 6 cuotas) - Todos los artefactos de iluminación incluyendo los artefactos eléctricos de iluminación de tecnología LED.



Materiales y herramientas para la construcción (12 y 18 cuotas) - Arena, cemento, cal, yeso, ladrillos, hierro, chapa, aberturas, maderas, cerámicos, sanitarios, caños y tuberías, grifería, membranas, tejas, pintura, vidrios, herrajes, pisos de madera, y herramientas de trabajo, entre otros.



Juguetes (3, 6, 12 y 18 cuotas) - Juguetes y juegos de mesa de fabricación nacional.



Libros (3, 6 12 y 18 cuotas) - Textos escolares y libros de impresión nacional.



Artículo de librería (3 y 6 cuotas) - Artículos escolares de librería como cuadernos, papelería, lápices, lapiceras, mochilas, cartucheras, etiquetas

Instrumentos musicales (12 y 18 cuotas) - Todo tipo de instrumento musical.



Servicios de preparación para el deporte (3, 6, 12 y 18 cuotas) - Gimnasios.



Bicicletas (sólo 12 y 18 cuotas) - Todo tipo de bicicletas, inclusive las eléctricas, sus partes y sus piezas.



Motos (12 y 18 cuotas) - Comprende todas las motos cuyo precio final no supere los $250.000.



Neumáticos, accesorios y repuestos (12 y 18 cuotas) - Para automotores y motos. Accesorios, kit de conversión de vehículos a gas GNC y repuestos para automotores y motos.



Turismo (6, 12 y 18 cuotas) - Pasajes en ómnibus de larga distancia, pasajes aéreos, hoteles y otros alojamientos turísticos habilitados por el organismo provincial competente, paquetes turísticos adquiridos a través de agencias de viaje habilitadas, autos de alquiler, y excursiones y actividades recreativas, todos servicios a ser prestados íntegramente dentro del Territorio Nacional.



Equipamiento médico (12 y 18 cuotas) - Electrocardiógrafos, desfibriladores, monitores para distintas señales fisiológicas, balanzas de grado médico, instrumental y elementos de esterilización producidos por PyMEs nacionales.



Máquinas y herramientas (12 y 18 cuotas) - Taladros, amoladoras, lijadoras, pulidoras, sierras, soldadoras y morsas.