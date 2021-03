Extienden programa Precios Máximos hasta el 15 de mayo

La Secretaría de Comercio Interior decidió extender hasta el 15 de mayo el programa Precios Máximos que vencía el 31 de marzo, en las mismas condiciones que las actuales, ya que ni se autorizan nuevos aumentos, ni se harán cambios en las listas de productos.Cabe recordar que los precios de los más de 2.000 productos incluidos en el programa se mantuvieron congelados desde el 6 de marzo de 2020 hasta julio del año pasado. Durante ese último mes y también en octubre, Interior autorizó aumentos de hasta 6% en algunos artículos. Sin embargo, ahora no se permitieron subas.En la prórroga anterior, el Gobierno justificó esta iniciativa ya que en el contexto de pandemia es "necesario tomar medidas para morigerar el impacto de la inflación en el sistema económico y asegurar a la población el acceso equitativo y razonable a bienes básicos de consumo".Tanto en noviembre como en febrero de este año, el Ejecutivo excluyó de Precios Máximos a una nueva tanda de productos, entre ellos la miel y los vinos espumantes, debido a que "no forman parte de los que tienen relevancia en la satisfacción de las necesidades básicas de los consumidores y usuarios". En esta ocasión no se produjeron cambios en la lista.Hace algunas semanas el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, aseguró que el programa continuará hasta que las empresas alineen sus precios con las metas inflacionarias y demuestren "compromisos concretos"."Lo vamos a poder desactivar en la medida en que haya compromisos concretos de alinear los objetivos de precios del sector a los objetivos generales de inflación", sostuvo Kulfas en declaraciones a la prensa. En ese sentido, remarcó que "el objetivo central es cuidar la mesa de los argentinos".Para consultar la lista de Precios Máximos en Entre Ríos, ingresar al siguiente link: https://preciosmaximos.argentina.gob.ar/#/provincia/Entre%20R%C3%ADos