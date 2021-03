Ganancias: cuáles son las claves del proyecto y cómo impactaría en el salario

El proyecto que modifica el impuesto a las Ganancias, y que fija un nuevo piso de $150.000, con dictamen unánime en las comisiones de Presupuesto y Hacienda y de Legislación del Trabajo de la Cámara de Diputados, se vota este sábado en una sesión que se espera dura hasta la mañana del domingo.El texto presentado por el presidente de la Cámara baja, Sergio Massa, se amplió a los largo de estas semanas de debate a partir de propuestas presentadas por los legisladores y tras una serie de reuniones con representantes sindicales.Esta medida -según los cálculos del Gobierno- beneficiará a 1.280.000 personas, del total de dos millones de asalariados registrados que hoy pagan ese tributo. La Oficina de Presupuesto del Congreso realizó un estudio del costo fiscal y lo estimó en $47.600 millones, sin incluir los últimos cambios incorporados al proyecto. El Gobierno había estimado inicialmente el costo fiscal de la medida en 41.250 millones de pesos.Tendrá especial impacto en la Ciudad de Buenos Aires donde se estima que más de la mitad de los trabajadores y jubilados de la Ciudad dejarán de pagar con el nuevo mínimo no imponible.Además, se aplicará de manera retroactiva desde enero pasado, con lo cual se devolverá el dinero descontando por este concepto a lo largo del primer trimestre del año, lo que podría volcar unos 10 mil millones de pesos al consumo interno, según estimaron en el equipo de asesores de Massa.El proyecto contempla también que los salarios superiores a $173.000 brutos continuarán pagando los mismos valores que desde el primero de enero cuando se actualizó el Mínimo No imponible en un 35%.Entre las modificaciones que se incluyeron al proyecto se encuentra la exclusión del cálculo del gravamen del aguinaldo de los que están beneficiados con esta medida. Además, se permitirá a los jubilados que perciben hasta ocho jubilaciones mínimas acceder al beneficio aunque tengan ingresos extras hasta los $164 mil anuales.Por otra parte, de aprobarse, los cambios también afectarán la actual legislación en materia de parejas en concubinato. Hasta hoy, la ley habilita deducir al cónyuge. Sin embargo, la nueva propuesta contempla ampliar ese derecho al concubino, cualquiera fuera su sexo. El oficialismo aclaró que este punto fue elaborado con fuerte incidencia en la perspectiva de género.Además, se incorporó un artículo que mantiene el beneficio del "22% adicional" en la región patagónica pero con una carga tributaria menor que el resto de los contribuyentes, lo que "beneficiará a alrededor de 83.500 empleados y jubilados".En tanto, este miércoles, se incluyeron nuevos cambios en beneficio de los trabajadores. En este sentido, se excluyó del pago de ganancias del reintegro de gastos de guardería para los hijos e hijas de hasta 3 años, con un monto de hasta $67.000 por año.Se excluyó también del pago del impuesto la provisión de ropa de trabajo, al equipamiento para uso exclusivo en el lugar de trabajo y al otorgamiento o pago de cursos de capacitación. El artículo 111 establece que el dinero que se reciben por vales de combustibles, vivienda, viajes de recreo o descanso, pago de gastos de educación del grupo familiar u otros conceptos similares se encuentran alcanzados por el Impuesto a las Ganancias.También se duplicará la deducción que se paga por hijo con discapacidad. Actualmente, ésta es de $78.833 al año y a pedido expreso de los representantes sindicales se duplicará ese monto por cada hijo, hija, hijastro o hijastra discapacitado.Por último, se prorrogó hasta el 20 de septiembre la exención que venció en diciembre para que el personal de salud no pague el Impuesto a las Ganancias a las horas extras que realiza debido a la pandemia del coronavirus y que fuera aprobada por el Congreso en mayo del año pasado.Según palabras de Massa, esta iniciativa "es un alivio fiscal que va a permitir recuperar el poder de compra de la clase media. Recuperar ese motor es sin duda poner de nuevo de pie al país" y destacó que más de 176 mil docentes de todo el país van a dejar de pagar Ganancias.Ámbito.com.