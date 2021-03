AFIP extiende hasta el 16 de abril el vencimiento del aporte extraordinario

La AFIP decidió extender hasta el 16 de abril el vencimiento para la presentación de la declaración jurada y el pago del Aporte Solidario y Extraordinario, cuyo plazo original estaba previsto para el 30 de marzo, para facilitar el ingreso de la obligación de los 13 mil contribuyentes que están alcanzados.



El impuesto alcanza por única vez a quienes tengan un patrimonio superior a los $200 millones, y el que el Gobierno espera recaudar unos $300.000 millones, que serán destinados como asignación específica a paliar los efectos de la pandemia.



Fuentes oficiales explicaron que desde distintas entidades empresarias como la UIA, la Cámara de la Construcción y la Cámara de Comercio habían solicitado la prórroga del plazo. Según los escritos recibidos por la AFIP, las entidades hicieron referencia a la necesidad de un plazo más extenso para que sus representados alcanzados puedan producir la documentación e información de respaldo necesarias para concretar el pago del Aporte.



Más allá de la extensión del plazo, el organismo que conduce Marcó del Pont avanza en el proceso de fiscalización sobre los contribuyentes alcanzados. De hecho, detectó el caso de unas 1.200 personas donde la no presentación de sus declaraciones juradas de Bienes Personales en 2019 constituye un indicio indubitable de un ardid tendiente a eludir el pago del Aporte.



En paralelo, hay en la actualidad dos fallos a favor de dos empresarios que pidieron amparos para no pagar el Aporte Solidario y Extraordinario. Estas decisiones judiciales, y las que puedan surgir en el futuro, serán apeladas por la AFIP.



El primer amparo fue otorgado por el juzgado de primera instancia en lo Contencioso Administrativo Federal Nº8, que suspendió por tres meses la aplicación de la ley sancionada por el Congreso Nacional para un empresario vinculado a Globant.



Desde la mirada oficial, el fallo sorprende por la debilidad de sus argumentos y la liviandad con la que cuestiona la legitimidad del Aporte Solidario y Extraordinario “sin realizar un análisis completo de los intereses subyacentes en la problemática implícita de la aplicación”.



Según el relevamiento oficial, sobre un universo de 13 mil personas alcanzadas apenas 6 contribuyentes con patrimonios que superan los $200 millones presentaron amparos para oponerse al pago del Aporte Solidario y Extraordinario. “Estos datos van a contramano de los pronósticos realizados desde distintos estudios de abogados”, explicaron fuentes oficiales.



Por otra parte, pese a la postergación al 16 de abril de la obligación principal, las fechas correspondientes al plan de facilidades de pago de hasta cinco cuotas no fueron modificadas.



Mientras avanza la presentación de las DDJJ y del pago del Aporte Solidario y Extraordinario, el Banco Central les recordó a las entidades del sistema financiero que a pedido de los clientes tienen que elevar temporalmente los montos de transferencia para facilitar los pagos.



Puntualmente, el BCRA les dijo a los bancos que deben facilitar el pago de los VEP o la carga de la Billetera electrónica de AFIP a los clientes que deben afrontar el pago del Aporte Solidario y Extraordinario.



A través de la comunicación B 12146, el Banco les aclaró a las entidades financieras que los pagos electrónicos no pueden estar sujetos a límites al tomar conocimientos de las dificultades que enfrentó un contribuyente al momento de girar los fondos para el pago del aporte extraordinario.