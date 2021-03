Quienes postergaron pagos de créditos tendrán dos meses para negociar con bancos

Quienes hayan postergado el pago de las cuotas de los créditos bancarios, beneficio que termina a fines de marzo, tendrán un período de dos meses para alcanzar un acuerdo con la entidad financiera para reprogramar el préstamo, dispuso hoy el Banco Central.



A través de una resolución del directorio de la autoridad monetaria, "se estableció una transición para quienes postergaron el pago de créditos".



El directorio decidió establecer "una transición gradual en la definición de deudores para los clientes que optaron por postergar el pago de las cuotas, beneficio que no se renovará a partir del vencimiento a fin de mes".



"Los clientes que no puedan afrontar a partir de abril el pago de las cuotas podrán a lo largo de dos meses buscar un acuerdo con la entidad financiera para una reprogramación del crédito, antes de que se considere que ingresó en estado de mora", añadió el Central.



De esta manera, no se considerarán para la Central de Deudores las cuotas impagas durante abril y mayo, y recién a partir de junio las entidades financieras clasificarán a sus deudores conforme a los criterios de mora preexistentes en marzo de 2020.



Este beneficio se había establecido a partir de las medidas de emergencia dictadas en el marco de las políticas de Aislamiento Social Preventivo y Obligatorio y de Distanciamiento Social Preventivo y Obligatorio dispuestas por el Gobierno nacional.



"La medida no tendrá impacto sobre la posición de liquidez y solvencia de las entidades financieras ya que el nivel de previsionamiento del sistema financiero es alto", agregó el BCRA.