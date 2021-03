Deuda: Acreedores rechazaron la oferta de canje de la provincia de Buenos Aires

El Grupo Ad Hoc de Tenedores de Bonos de la provincia de Buenos Aires presentaron una demanda en tribunales de Nueva York para denunciar el "continuado default de los pagos programados de intereses y/o capital" de los bonos que se encuentran en proceso de canje.



Se trata de once series de títulos por un monto de u$s 7.148 millones, que la Provincia intenta reestruturar: precisamente, este viernes vencerá la doceava extensión de la oferta que realizó el gobernador Axel Kicillof, en busca de que más acreedores se sumen a la oferta.



Ese Grupo de bonistas detenta casi la mitad de los bonos a reestructurar y este martes rechazaron la propuesta oficial, por lo cual presentaron una demanda contra la Provincia en el Tribunal para el Distrito Sur de Nueva York por el "continuado default de los pagos programados de intereses y/o capital" de sus títulos.



No obstante, aseguraron que seguirán en negociaciones, pero advirtieron: "mientras tanto, tomaremos todas y cada una de las acciones que sean apropiadas para proteger nuestros derechos legales y contractuales".



El estudio White & Case, que representa a los bonistas, señaló que el Gobierno bonaerense "dejó de realizar los pagos programados por los Bonos en abril de 2020 y desde entonces ha incumplido sus obligaciones de pago en todas las series de Bonos".



"Las acciones hablan más que las palabras y es lamentable que el liderazgo provincial haya optado por seguir un curso de confrontación e incumplimiento con sus tenedores de bonos internacionales en lugar de un camino de negociación y compromiso. A largo plazo, el costo verdadero de tal curso no constructivo será asimilado por su población y sus empresas. Sin acceso a capital y con un ambiente de inversión hostil, la creación de empleo, la actividad empresarial y el crecimiento económico seguirán sufriendo", añadió.



Según los acreedores, "en los últimos meses, ocho provincias argentinas han resuelto los desafíos de la pandemia relacionados con la deuda a corto plazo a través de diálogo de buena fe con sus respectivos tenedores de bonos internacionales, un contraste marcado al actual curso de las autoridades de la Provincia. Esta lamentable situación ha dejado a los miembros del Grupo, que tienen deberes fiduciarios para con sus propios inversores, sin más opción que ejercer acciones contractuales a su alcance a través de los tribunales de Nueva York".



"El apoyo del Grupo es claramente necesario para una reestructuración exitosa en la Provincia y las instituciones individuales que hoy han iniciado litigios se mantienen unidas al insistir en que la Provincia debe entablar negociaciones significativas y de buena fe con el Grupo si realmente busca llegar a una solución consensuada", afirmaron, en un comunicado.



En su última oferta a sus acreedores, el Gobierno bonaerense eliminó la quita de capital, elevó los cupones y disminuyó la vida promedio de los títulos de más de 13 años a 11 años.



Adicionalmente, se planteó reconocer los intereses contractuales devengados por los bonos elegibles durante todo el proceso, en los términos y condiciones de los nuevos bonos, a aquellos inversores que aceptaran participar en la invitación.



Así, la Provincia indicó que dedicaría pagos por casi u$s 1.800 millones por encima de la oferta original al repago de los bonos bajo legislación extranjera en el período 2021-2030.