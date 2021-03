Extracción de dinero de cajeros: Cuánto costará y cuándo seguirá siendo gratis

El Banco Central anunció que desde el 1 de abril dejará de tener vigencia la medida que impuso durante la pandemia: dejará de ser gratis el retiro de efectivo de los cajeros automáticos, sin importar el banco ni la red (Banelco o Link) para todos los usuarios del sistema financiero.



Este esquema de excepción empezó a regir en marzo de 2020 y durante un año, los usuarios de los bancos no tuvieron que pagar nada por usar los cajeros para hacer depósitos, extracciones -hasta $15.000 diarios- o consultas de cualquier tipo, sin límites ni distinción alguna entre clientes y no clientes.



Este sistema caducará a fin de este mes y la semana que viene se volverá al mismo que regía antes de la llegada del covid-19. Por eso es necesario estar prevenidos: los bancos volverán a cobrar comisiones por las extracciones de dinero desde sucursales de otras entidades y/o desde una red de cajeros distinta.



Esta medida obligará a un manejo más eficiente del dinero que está en el banco por eso es conveniente tener en cuenta -y recordar- algunos aspectos a la hora de operar a través del cajero automático.



¿Cómo hago para optimizar las extracciones de dinero y evitar el pago de las comisiones?

La forma de no pagar comisiones cuando se saca dinero es utilizar únicamente los cajeros automáticos del banco donde está radicada la cuenta. Las entidades no cobran para operar con los cajeros propios, ya sea en la misma sucursal del cliente o en cualquier otra del mismo banco.



¿Quiénes no pagan cuando sacan plata del cajero?

El sistema seguirá siendo gratuito sólo para los usuarios con cuentas sueldo, jubilaciones, pensiones y beneficiarios de planes sociales. Podrán retirar dinero de cualquier cajero automático en forma gratuita, sin importar a qué banco y a qué red pertenece, mientras no sobrepasen el monto del salario.



¿En qué casos se cobran comisiones?

Cuando se usa un cajero automático de otro banco. Ese cargo, además, será mayor si se utiliza una red distinta a la propia. Es decir, quienes tengan cuenta en un banco de Red Link pagarán una comisión cuando usen un cajero de otro banco de Red Link y un costo mayor si utilizan uno de la red Banelco.



¿Cuánto hay que pagar por sacar efectivo de un cajero automático de otro banco?

El valor depende de cada entidad. Por ejemplo, el Nación cobra $114,23, el Provincia, $43 y Ciudad, $71,60. BBVA, $61,71, Santander, $75,52; Galicia, $80; HCBC, $92,44; ICBC, $68,31; Itaú, $62,65; Comafi, $78,65; Credicoop, $53,24; Macro, $101,04; Supervielle, $63,92; entre otros.



¿Cuánto hay que pagar por sacar efectivo de un cajero automático de una red distinta a la propia (Banelco o Red Link)?

Este valor también depende de cada entidad. Por ejemplo, el Nación cobra $142,78, el Provincia, $49 y Ciudad, $82,48. BBVA, $72,60, Santander, $93,21; Galicia, $95; HCBC, $113,28; ICBC, $78,55; Itaú, $73,41; Comafi, $93,17; Credicoop, $61,71; Macro, $108,90; Supervielle, $71,01; entre otros.



Si quiero consultar el saldo, ¿también me cobran?

Las comisiones por usar un cajero automático de otro banco o de otra red se aplican para todos los usos: el que quiera consultar el saldo de su cuenta, los movimientos realizados, hacer una transferencia o pagar la factura de un servicio público, también deberá pagar un cargo si utiliza un cajero que no es de la entidad donde se tiene registrada la cuenta.



Si quiero retirar efectivo del supermercado o de la farmacia, ¿también hay que pagar?

No, el retiro de efectivo en cajas de supermercados, farmacias, estaciones de servicio y otros puntos de extracción no bancarios (comercios en los que se puede extraer dinero en el momento de pagar con la misma tarjeta de débito que se utiliza en el cajero), nunca tienen costo.

