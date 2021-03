Vence el 31 de marzo congelamiento de alquileres: "Preocupación" de inquilinos

"Funcionamos como contención en todo el país"

El Gobierno no extendería el congelamiento de alquileres ni la suspensión de desalojos que vence a finales de marzo, una medida que se había implementado ante la crisis sanitaria por la pandemia de coronavirus.En ese escenario, Inquilinos Agrupados advirtió que desde el primero de abril "las familias endeudadas quedarán en la calle y habrá juicios de embargos a mansalva".A finales de enero el gobierno había oficializado la extensión del congelamiento de alquileres, la suspensión de desalojos y la prórroga del plazo de vigencia de los contratos con vencimiento a fin de mes, mediante el decreto 66/2021., en diálogo con, afirmó que están "haciendo fuerza para que se prorrogue. La medida del Gobierno no nos dio tiempo, queríamos una salida tranquila, que cuide la situación de las familias, de los inquilinos e inquilinas. No se ve el resultado que arrojaron los dispositivos legales (el DNU 320, el 766). Las agrupaciones de inquilinos empezaron a funcionar bajo un esquema de contención y fuimos extendiéndonos a lo largo y ancho de todo el país".Manifestó que actualmente están "en una situación e incertidumbre, porque no está claro de cuánto va a ser el aumento. Hay aumentos que llegan al 100%. Hemos visto normalizado incrementos por encima del 50 %. Una vez que caigan los DNU, quienes hicieron uso de esos decretos, los inquilinos estarán en una situación muy grave, indefensos. Podrán cobrar incrementos por ese tiempo que estuvieron congelados los alquileres. Tampoco se sabe cómo va a funcionar todo de aquí en más, no han dado directivas en relación a las mediaciones".Respecto de las mediaciones aseveró que se "haría cargo el Ministerio de Justicia. Cómo inquilinos no sabemos cómo maniobrar frente a esa situación, como asesorarnos. Estamos desprotegidos. Queremos un trato diferenciado, no queremos llegar a una situación de desaojo".A su vez, confió que "ante la presunción de una segunda ola de Covid, estamos muy preocupados", por las consecuencias económicas que generaría."Somos el eslabón más débil de esta situación", resaltó el integrante de Inquilinos de Entre Ríos.Asimismo, apuntó que "es posible que haya tres millones de personas, que representan el 40 % de los inquilinos, que no tiene certeza de dónde seguirá viviendo después del 1º de abril. No tenemos respuestas a esta situación".Pidió que "se contacten, a través de las redes sociales" quienes estén afectados por situaciones de este tipo