Guzmán se reunió con directivos del Banco Mundial

El encuentro con Georgieva es clave para avanzar con la negociación por la deuda de u$s 44.000 millones con el organismo.



Tras la reunión con Georgieva podría quedar más claro el panorama sobre si la Argentina postergará un nuevo acuerdo con el Fondo a la espera de las elecciones legislativas de octubre próximo.



Con funcionarios del Banco Mundial, Guzmán analizó los proyectos e inversiones de este organismo internacional en la Argentina, por préstamos que rondan los u$s 7.000 millones.



El ministro fue recibido en la capital estadounidense por el director de Operaciones del Banco Mundial, Axel van Trotsenburg, y lo acompañaron virtualmente el vicepresidente para América latina, Felipe Jaramillo; y el representante para la Argentina, Jordan Schwartz.



En la reunión también participaron Cecilia Nahón, ex embajadora en Washington y directora ejecutiva alterna ante el Banco, y Sergio Chodos, director ante el FMI.



El titular del organismo, David Malpass, no participó del encuentro, pero este miércoles mantendrá una reunión virtual con el presidente Alberto Fernández.



Malpass conoce bien la relación con la Argentina porque fue viceministro del Tesoro durante el gobierno de Donald Trump y clave en el apoyo que Estados Unidos dio a la Argentina ante el directorio ejecutivo del FMI para el otorgamiento del crédito de u$s 57.000 millones en 2018.



La reunión giró sobre la ayuda para el desarrollo de proyectos de infraestructura o de inclusión social, en momentos de grave crisis regional por el Covid-19.



La cartera de préstamos que tiene el Banco Mundial con la Argentina ronda los u$s 7.000 millones, sobre todo en proyectos sociales, de salud e infraestructura.



El organismo busca acompañar inversiones para expandir y mejorar el acceso de los sectores vulnerables a servicios básicos como agua, saneamiento y vivienda.



Uno de los últimos proyectos aprobados fueron u$s 300 millones para mejorar la infraestructura del agua del Conurbano bonaerense y otros u$s 120 millones para la construcción de viviendas sociales.



Guzmán estuvo antes en Nueva York, donde el viernes y el sábado habló con inversionistas y académicos.



Este martes prevé reunirse por la tarde con Georgieva, y antes mantendrá un encuentro con la vicedirectora para el Hemisferio Occidental, Julie Kozack, y el encargado del staff para Argentina, Luis Cubeddu, quienes llevan la negociación del préstamo.



Como punto de partida, el ministro encabezó durante la mañana junto al embajador en Estados Unidos, Jorge Argüello, la reunión de trabajo con el equipo económico argentino de organismos multilaterales.



Fuentes oficiales indicaron que el miércoles Guzmán tiene previsto cerrar su gira con una reunión en el Departamento del Tesoro.



En la reunión con directivos del Banco Mundial también participaron Marcelo Barg, quien secunda a Nahon ante el BM; la jefa de gabinete del Ministerio de Economía, Melina Mallamace, la titular de la Unidad de Asuntos Internacionales del Ministerio de Economía, Maia Colodenco, y el secretario privado del ministro, Pablo Salinas.