Plan de $21.600 que paga Anses: quiénes pueden acceder y cómo hacerlo

Anses incorporó en los últimos meses una nueva prestación: se trata de un pago de. El plan se comenzó a implementar en diciembre y, con nuevas incorporaciones todos los meses.en todo el país. Además de acompañamiento psicológico, legal y social, incluye un apoyo económico, por el cual se paga el equivalente a un salario mínimo, vital y móvil.Para el ingreso al Acompañar no se requiere de una denuncia previa, sino solamente atravesar el proceso de entrevistas. Pueden acceder personas de entre 18 y 65 años. Incluye tanto a mujeres como personas de la comunidad LGBTIQ+: personas trans o no binarias, gays, lesbianas, bisexuales, intersexuales y cualquier otra persona que sufra situaciones de violencia por razones de género.Asignación Universal por Hijo (AUH)Asignación por Embarazo (AUE)Ingreso Familiar de Emergencia (IFE): a pesar de que ya finalizó, quienes lo cobraron también pueden recibir el AcompañarIngreso por hijo con discapacidadMonotributo socialTrabajadoras de casas particulares, sea cual sea su condición laboralPersonas que trabajan en relación de dependenciaMonotributistas o autónomasJubiladas y pensionadasPersonas que cobren prestación por desempleo o reciban alguna otra asistencia del Estado por situaciones de violenciaEl programa Acompañar tiene por objetivo dar una asistencia individualizada a cada persona que lo requiera, por lo que no hay un formulario de inscripción como suele suceder con otros planes.En cambio, hay que comunicarse con la unidad de acompañamiento más cercana al domicilio, un espacio dedicado al programa desde en el cual se realizará una entrevista a la persona interesada.Durante la entrevista, se evaluará el riesgo en que se encuentra la persona, su situación económica y habitacional y otros factores. A partir de allí se decidirá el ingreso al programa para poder comenzar a cobrar la asistencia y recibir ayuda legal y psicológica para salir del contexto de violencia.Hay 88 unidades del programa Acompañar en todo el país y periódicamente se suman nuevas. La persona en situación de violencia puede contactarse de tres formas: mediante un mail, por llamado telefónico, o ir directamente a la unidad de acompañamiento más cercana. En todos los casos será necesario que asista presencialmente al lugar para la entrevista."Todas las unidades tienen un lugar físico como para ir a solicitar el ingreso al programa", informó aJosefina Kelly Neila, secretaria de Políticas contra las Violencias por Razones de Género, que se encarga de la implementación del plan en el MMGyD.El programa Acompañar está presente en todas las provincias, y en su sitio web está disponible el listado de unidades de acompañamiento de todo el país, con su dirección, número telefónico y mail.El listado con los mails, teléfonos y direcciones de cada unidad de acompañamiento se puede ver en este link: https://www.argentina.gob.ar/generos/unidades-del-programa-acompanar. La única provincia que por ahora no informa unidades Acompañar es Formosa, ya que aún está en proceso de constitución la unidad ejecutora.La línea 144 está disponible para consultar por la unidad de acompañamiento más cercana, pero no sirve para inscribirse. Para más información, se puede enviar un correo electrónico a la casilla del Ministerio de las Mujeres: acompanar@mingeneros.gob.ar El monto del programa Acompañar es de $21.600, con el último aumento del salario mínimo que se dio en marzo. El Ministerio de Géneros transfiere el dinero a través de Anses, que lo deposita directamente en la cuenta bancaria de la persona beneficiaria.En caso de no tener una cuenta bancaria existente para poder cobrar la prestación, las unidades de acompañamiento encargadas de recibir a las interesadas se ocupa de ayudarle a abrir una nueva cuenta en un banco para poder recibir la transferencia cada mes.La duración del programa Acompañar es de seis meses y se puede ingresar a él sólo una vez, por lo que consiste en seis pagos de $21.600 (cuando se vuelva a actualizar el salario mínimo, este monto será mayor).Los pagos del Acompañar se depositan entre el primer día hábil y el 10 de cada mes, y no interfiere con el cronograma de pago de otros planes de Anses, como la Asignación Universal por Hijo (AUH), afirmó la titular de la secretaría de Políticas contra las Violencias de Género.Desde diciembre hasta ahora hay 837 personas que ingresaron al plan y comenzaron a cobrar el monto mensual, aunque para este año se espera la incorporación de de 92 mil titulares.