Las ventas de autos nuevos repuntan un 16% en lo que va de marzo

Economía El precio de los 0km creció en febrero por encima de inflación y tipo de cambio

El patentamiento de vehículos en las tres primeras semanas de marzo viene reflejando un incremento parcial del 16% respecto al mismo mes de 2020, y una recuperación del 9,6% frente a febrero, desempeño que si bien es positivo para el sector podría ser mejor si no hubiera algunas limitaciones en la oferta.Así se desprende de las cifras que sigue día a día la Asociación de Concesionarias de Automotores (Acara) que reflejan que hasta el 18 de marzo los patentamientos alcanzaban las 18.000 unidades, es decir una mejora en torno al 16% interanual, de acuerdo a las cifras parciales.De la misma manera, el desempeño de las ventas indicaba en el parcial del tercer mes del año una mejora respecto de febrero del 9,6%, con una variación del acumulado de lo que va del año de 10,6%, siempre de acuerdo a proyecciones provisorias de marzo.La cantidad de vehículos patentados durante febrero creció un 8,9% interanual, al sumar un total de 30.141 unidades, ratificando de esta forma la tendencia observada en los meses previos de recuperación del mercado local lo que se anticipa se prorrogará en marzo.A pesar del mejor desempeño de ventas, las concesionarias señalaron que la restricción para que las ventas internas tengan una mejor performance "está más relacionada con la oferta que con la demanda", explicaron en el sector.Esa restricción, que parte de "la imposibilidad de dejar librado al mercado el uso de dólares, y que deriva en una restricción de la demanda a personas y empresas y en una muy celosa liberación de permisos de importación (SIMI), tiene un impacto directo no solo en el abastecimiento de unidades importadas, sino también en la producción local".En ese sentido, fuentes de Acara resaltaron que en producción "el interesante crecimiento observado en enero (+17,5%) se compensó con la contracción de febrero (-16,5%) y esto porque la industria no está siguiendo un comportamiento de mercado, sino haciendo lo que puede sujeta a las restricciones", existentes.Eso se vio reflejado en que las ventas mayoristas de terminales a concesionarias se mantuvieron relativamente estables respecto del año pasado (+2%), pero las de vehículos de producción nacional crecieron +28% en el mismo período.Como se evidencia en las cifras de patentamientos y de ventas mayoristas, "los concesionarios parecen estar usando stocks para abastecer parte de la demanda", señalaron las mismas fuentes."Este hecho, sumado a la incertidumbre respecto de cuándo y cómo podrán reponer ese stock, está teniendo impactos previsibles en los precios y en las opciones disponibles para el comprador" advirtieron al admitir a la vez que "la demanda parece mantenerse relativamente activa, al menos por sobre las posibilidades de la oferta".