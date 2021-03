Panaderos cerró revisión de paritarias 2020-2021 con un 11% de aumento y un bono

La Federación Argentina Única del Personal de Panaderías (Fauppa) y el sector empresario de la actividad llegaron a un acuerdo y cerraron la revisión de la paritaria 2020-2021 con un aumento del 11% y un bono, informaron fuentes gremiales.



Tras arduas negociaciones y la amenaza sindical de convocar a una medida de fuerza, las partes acordaron un 11% de incremento salarial a partir de mayo, con lo cual alcanzaron un 40% de aumento en el año.



El secretario general de la organización, Gastón Frutos, indicó a Télam que además de lograr el 11% para "cerrar el número final de la paritaria 2020-2021", también se acordó una "gratificación extraordinaria de 2.000 pesos que se abonará con los haberes de abril".



Asimismo, el gremialista panadero anunció que "entre el 10 y el 15 de junio, el sector empresarial se comprometió a abonar un 1,5% adicional, tomando como base el salario de mayo de 2021, como cuenta de la paritaria 2021/2022, negociación que comenzará a discutirse en la semana posterior, en alrededor de 30 días".



Al respecto, Frutos destacó que "el convenio al que se arribó no solo es una demostración del compromiso que adoptaron nuestros dirigentes desde hace más de 24 años, sino también producto de la unidad con la que encaramos nuestra tarea sindical".



No obstante, el referente sindical precisó que "más allá del objetivo cumplido, entendemos que el trabajador siempre es el más afectado cuando las crisis atropellan con una economía devastadora, y asumimos el compromiso de exigir una mayor recomposición salarial en la paritaria que comienza en breve".



"En esta oportunidad, el trabajador panadero no perdió poder adquisitivo; pero sabemos que las necesidades superan la realidad", concluyó Frutos.