Distribuidoras de gas envasado se movilizarán para pedir un aumento en precios

Distribuidores de gas envasado realizarán una movilización el 30 de marzo frente al Ministerio de Economía, para pedir una actualización en la suba de la tarifa.



Sobre los reclamos, el presidente de Codigas, Ricardo Azar, informó a Elonce TV que "tuvimos un 550 por ciento de inflación contra un 220 por ciento de reconocimiento en los costos, por lo que no podemos seguir abasteciendo conforme como lo venimos realizando este tiempo".



Según detalló Azar, contemplando la inflación actual "debería rondar los 850 pesos contra los 420 pesos que vale hoy la garrafa en distribuidores oficiales".



"El tiempo se agota y nosotros para seguir abasteciendo de gas, necesitamos realizar inversiones y en este momento tenemos una deuda muy grande en cuanto a reconocimiento de costos, y no podemos renovar unidades, estamos frente al inverno con un 35% del parque automotor vencido para distribuir las garrafas", señaló.



En este sentido, agregó que "tratamos de visibilizar la problemática, para que se tome una decisión la combustible sobra, los problemas son el fraccionado y distribución".



En cuanto a la autorización para el aumento de precios, dijo que "los distribuidores del gas envasado no formaron parte de las audiencias públicas para analizar la actualización tarifaria, ya que son solo para servicios públicos y nuestra actividad tiene otro tipo de regulación estatal".



"Nuestro sector atiende a cinco millones de hogares y el 60 por ciento son beneficiarios del programa hogar, que se les entrega un subsidio al beneficiario para comprar su garrafa, hoy el valor ronda los 240 pesos y aporta 170 pesos para comprar la garrafa", sumó.



En cuanto a las medidas de fuerza que van a llevar a cabo mencionó que "no va a ser en contra de nuestros clientes", de todos modos, aclaró que en el último tiempo disminuyó la cantidad de veces que los rodados realizan repartos en lugares alejados de los centros de distribución, "antes íbamos tres veces por semana y ahora tal vez lo hacemos dos".