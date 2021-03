La reaparición de las lluvias cambió el mapa de sequía en Entre Ríos

Esta semana las lluvias reaparecieron en forma generalizada sobre territorio entrerriano. Luego de más de un mes con una oferta dispersa y muy escasa, “las precipitaciones se desplegaron sin poder borrar la señal deficitaria sobre el sudeste de la provincia”, informaron desde la Bolsa de Cereales.Detallaron que “en gran parte de la provincia predominaron registros que superaron los 20 milímetros, con corredores más generosos y máximos en áreas reducidas. Si bien no es un volumen de precipitaciones que se caracterice por su abundancia, la oferta de agua ha sido generalizada, algo que no se veía desde principios de febrero”.Las previsiones de corto plazo marcan una buena posibilidad para el retorno de las precipitaciones durante el fin de semana. Las mismas volverán a quedar asociadas a un pasaje frontal el cual, nuevamente, no estaría restringido en su avance hacia el norte.“Esta dinámica más la buena disponibilidad de humedad, debería converger en la continuidad de la recomposición de las precipitaciones que ha comenzado en la transición entre quincenas”, señalaron los especialistas.La sequía persiste sobre todo el sudeste de la provincia, donde a lo sumo han llovido 15 milímetros, “una marca muy modesta para subsanar el proceso de secamiento que sufrió la zona durante todo el verano”.En tanto, “la reacción es positiva en la mayor parte del resto de la provincia, claro que no es suficiente, pero al menos el estado de sequía se ha quebrado. Lo que resta de marzo, podría marcar un paso interesante hacia un mes de abril que de sostener lluvias normales permitiría planificar la fina sin apremios”.