Analizan un "plan de continuidad" de la AUH para quienes cumplan 18 años

El Gobierno evalúa establecer una redefinición de la Asignación Universal por Hijo (AUH) para que haya una continuidad de este programa social en aquellos padres cuyos hijos dejan de percibir el beneficios después de los 18 años y también en los jóvenes de mayores de edad que hoy no cuentan con una cobertura social aunque se encuentran en una situación vulnerable.El tema de esta redefinición de la AUH se encuentra en etapa de borrador avanzado sobre el escritorio de Alberto Fernández y ya lo han discutido la titular de la Anses, Fernanda Raverta; el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero; el ministro de Desarrollo Social, Daniel Arroyo y la secretaria de Políticas Sociales, Victoria Tolosa Paz.Según comentaron al diariofuentes de la Casa Rosada que están trabajando el tema la idea del gobierno es no dejar desprotegidos a los jóvenes y sus familias humildes una vez que cumplen el ciclo de la AUH a los 18 años. Por ello se habla de uny mantener el ingreso mensual a cambio de una contraprestación de cumplimiento de un plan de estudios. Aun no se filtró en detalle el proyecto ni tampoco el monto presupuestario que ello implicará.La AUH llega a unos 4,5 millones de chicos en la actualidad y en el gobierno evalúan que actualmente existen unos 3,5 millones de chicos de entre 18 y 24 años sin ingresos cuyos padres en los últimos años dejaron de percibir el beneficio de la AUH y quedaron sin cobertura. A la vez, son 550.000 los que tendrían entre 15 y 18 años y que tienen la Asignación pero que en unos años dejarían de percibir el plan social.En este contexto,El dato alarmante de esta situación social de vulnerabilidad de los 3 millones de chicos sin cobertura saltó a la vista durante la pandemia el año pasado cuando se verificaron más de 2,5 millones de chicos de entre 18 y 24 años que pedían el IFE, la ayuda estatal para sortear la crisis económica por la cuarentena.El Presidente habló así cuando anunció en octubre la extensión a un millón más de beneficiarios la AUH. Y en ese contexto Raverta afirmó que "desde el Gobierno creemos que el Estado debe garantizar los derechos, no esperar que los ciudadanos y ciudadanas vengan a buscarlos, sino el Estado ir, resolver y garantizar esos derechos".Bajo esta lógica política es que el gobierno buscará a los jóvenes que cuentan con más de 18 años y que dejaron de percibir la AUH pero siguen bajo un contexto de vulnerabilidad. También se busca evitar que haya una situación de disparidad con las familias que reciben una pensión no contributiva de por vida para las madres que tienen más de 7 hijos.que hoy se ofrece a través de la asistencia financiera para 750.000 jóvenes que cuando terminan sus estudios primarios o secundarios continúen en la educación superior o se formen profesionalmente. Tampoco esta nueva reformulación de la AUH tendrá semejanza alguna con el plan Potenciar Joven con Inclusión que desde el Ministerio de Desarrollo Social otorgan un beneficio a cerca de un millón de chicos de entre 18 y 29 años por un año para que cumplan con talleres de oficio y salida laboral.