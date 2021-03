Guzmán llegó a EEUU y este viernes comenzarán reuniones con inversores

Según pudo saber NA, el funcionario nacional llegó a los Estados Unidos este jueves por la tarde y finalizará la jornada con encuentros con académicos.



A su vez, desde este viernes a las 11:00 de Nueva York comenzarán las reuniones formales con inversores, que se llevarán a cabo, según el caso, de manera grupal e individual.



Ante el contexto de la pandemia y los protocolos que ello implica, las actividades grupales no contarán con concurrencia "masiva".



En ese escenario, el titular de la cartera económica buscará priorizar a los inversores que considera "dedicados", es decir, que tengan "interés" en la Argentina y busquen generar vínculos "constructivos".



Este jueves, tenedores de bonos soberanos de la Argentina que el año pasado ingresaron a la reestructuración de deuda del país se quejaron porque el ministro de Economía, Martín Guzmán, no los invitó a reunirse en su viaje a los Estados Unidos.



La queja fue expresada por el Exchange Bondholder Group, un grupo organizado de instituciones de inversión entre las cuales hay algunas que invirtieron en deuda de la Argentina durante décadas pasadas y el año pasado canjearon los papeles en la nueva reestructuración del país.



"Compartimos estos sentimientos por nuestra amarga experiencia. Sorprendentemente, el ministro Guzmán ni siquiera tuvo la amabilidad de invitar a sus reuniones con inversores en Nueva York a los Bonistas del Canje, quienes recientemente aceptaron reestructurar por segunda vez", subrayó el grupo.



El viaje de Guzmán se iba a realizar en febrero, pero se demoró por cuestiones vinculadas con la pandemia de coronavirus.



Según había anticipado el vocero del FMI, Gerry Rice, Guzmán se reunirá con Georgieva, el 23 y 24 de este mes, por lo que se esperaba que el funcionario viajara en los próximos días rumbo a los Estados Unidos.



"Nuestro objetivo es ayudar al pueblo argentino como podamos", había destacado.



En ese sentido, había subrayado también: "Creemos que un programa respaldado por el FMI podría ayudar a la Argentina a fortalecer su economía y sentar las bases para un crecimiento sostenible e inclusivo. Ese es el principio que seguimos. Eso no ha cambiado".



Si bien meses atrás el Gobierno había asegurado tener la intención de cerrar un acuerdo para mayo, el organismo multilateral ya adelantó que "va a tomar tiempo".



En Washington Guzmán también llevará a cabo reuniones con representantes del Banco Mundial, de acuerdo con lo estipulado en la agenda.

A su vez, la atención estará en la posibilidad de que el ministro se reúna con la secretaria del Tesoro de los Estados Unidos, Janet Yellen, algo que aún no fue confirmado.





NA