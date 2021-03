Bancos piden bajar alícuotas de Ingresos Brutos "para estimular el crédito"

Desde Adeba aseguraron que IIBB es un impuesto "anti-crédito" ya que es "altamente distorsivo, tiene efecto cascada, encarece los préstamos y atenta contra el aumento de la bancarización", además de que la alícuota que se aplica al sistema financiero "más que duplica el de otras actividades, siendo el promedio del país de 8%".



"Cuanto mayor sean las alícuotas de IIBB sobre actividad crediticia, menor será el volumen de créditos y mayor su costo. Es paradójico que el crédito, uno de los motores del crecimiento económico, sea la actividad más gravada por este impuesto", señaló la entidad en una denominada Nota Técnica sobre el efecto del gravamen sobre la actividad crediticia.



A modo de ejemplo, citó la situación de un crédito otorgado a una pyme con una tasa de interés del 30% TNA, 2,4 puntos porcentuales (p.p.) de esos 30 p.p. corresponden a IIBB, por lo que, sin el impuesto, "ese mismo crédito podría tener una tasa del 27,6%".



"La actual carga impositiva por IIBB sobre las financiaciones bancarias es incompatible con el desarrollo del crédito bancario a tasas bajas", expresó el presidente de Adeba, Javier Bolzico.



Y agregó: "Para que el crédito sea uno de los motores de la recuperación económica, es necesario que bajen las alícuotas de IIBB en el país. De lo contrario la recuperación económica será más lenta de lo que podría ser".



Otro de los aspectos que señaló el informe fue que, entre enero del 2019 y enero del 2021, once jurisdicciones incrementaron el peso de los IIBB en el sistema financiero, ya sea incrementando directamente la alícuota o cambiando la metodología de cálculo de este impuesto, al gravar directamente la tasa de interés en lugar del spread bancario.



Empleando una diagnostico médico, desde Adeba dijeron que los IIBB "tienen gran similitud con el colesterol alto: son dañinos y no presentan síntomas; perjudica a los tomadores de créditos, pero ellos no lo notan", ya que el impuesto sube las tasas que deben pagar personas y empresas pero, al no aparecer discriminado, "es invisible".



Por último, Adeba pidió un acuerdo coordinado entre Nación, provincias y la Ciudad de Buenos Aires, "ya que resulta difícil para cada jurisdicción hacerlo en forma individual".



"De lo contrario, el aumento de un tributo tan "anti-crédito" como IIBB será otra de las consecuencias negativas que nos habrá dejado la pandemia", concluyó.



El documento cuenta con el respaldo de los bancos Macro, Galicia, Supervielle, Comafi e Hipotecario, además de la mayoría de las principales entidades financieras provinciales, tales como los bancos Ciudad, Bancor, Santa Fe, Santa Cruz, San Juan y de La Pampa, entre otras entidades asociadas a Adeba.



Télam.