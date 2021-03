Kulfas sostuvo que buscan "evitar avivadas" de las grandes empresas

El ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, afirmó que con el nuevo sistema de información de costos y stocks para las empresas sólo se apunta a "monitorear faltantes y precios para evitar avivadas".El ministro aseguró que "no hay ningún avance sobre las empresas, sólo solicitamos información básica, no preguntamos por rentabilidad, sólo información para que no falte nada".Remarcó que "se trata de un sistema de monitoreo de precios y abastecimiento que se extiende a las industrias y empresas grandes. Es una herramienta más para monitorear faltantes y precios".Más adelante, explicó que "como consecuencia de la pandemia del coronavirus, en el mundo están faltando semiconductores y otros insumos y elementos, pero debemos evitar las avivadas".Kulfas reconoció que "existen problemas estacionales", pero señaló en declaraciones a C5N que "el problema es que hay faltantes y avivadas".La Secretaría de Comercio Interior creó el Sistema Informativo para la Implementación de Políticas de Reactivación Económica (Sipre), en el cual las grandes empresas deberán informar mensualmente los precios de sus productos, cantidades vendidas y stocks de bienes finales e intermedios.Lo hizo a través de la resolución 237/2021 publicada hoy en el Boletín Oficial, que no implicará para las empresas ningún gasto o trabajo adicional, debido a que es una información con la que ya cuentan y que deberán enviar por sistema y bajo declaración jurada.Luego, el ministro Kulfas se refirió a la falta de financiamiento hacia el sector productivo y dijo que "tenemos un sistema financiero que le cuesta a los bancos privados financiar la producción"."Lo que pasa es que los bancos están acostumbrados a pescar en la pecera. Lo vemos con el programa Ahora 12, que está destinado a incrementar el consumo. Nosotros le decimos a los bancos que tienen que financiar a sectores que no son típicamente sujeto de crédito, como el caso de las empleadas de casas particulares que están en blanco pero que no les abren cuentas bancarias, no les dan atención", señaló el ministro.El ministro enfatizó que "la industria argentina está en un nivel de empleo más alto que el que dejó Macri. Nosotros vemos una recuperación sólida pero hay que tomarlo con cautela por el problema del coronavirus"."Hay actividades que todavía están muy golpeadas como el turismo, el comercio minorista o la cultura. La construcción ha despegado, vemos una buena campaña agrícola y la energía se ha recuperado. En el sector automotor los principales modelos son de fabricación nacional. Ya llevamos siete meses de creación de empleo industrial. Los sectores productivos están en un proceso claro de recuperación", señaló Kulfas.