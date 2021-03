Semana Santa, más cara: La Canasta de Pascuas llegaría con aumento del 130%

El precio de la Canasta de Pascuas registra un aumento de hasta el 130%, con respecto a la Semana Santa de un año antes, la mayor suba de los últimos cinco años, aseguran desde una consultora de consumo masivo; mientras que comerciantes hablan de incrementos de hasta el 50% y de pocas expectativas de ventas.



De acuerdo al Instituto de Estudios de Consumo Masivos (INDECOM), la canasta de Pascuas registra en este 2021 aumentos de hasta un 129,1%, según el producto y calidad, con relación al año pasado. Así lo señala en el informe al que accedió Ámbito.



Las mayores subas se ubican en los huevos de chocolate de primeras marcas, siendo que ese producto de 20 gramos tuvo un incremento de hasta un 139,1%, al tiempo que el de 65 gramos trepó un 119,2%.



Respecto del pescado, la merluza fresca por kilo mostró un aumento del 84,1% según el punto de venta (entre $520 y $630 x Kg) y el salmón rosado del 120,8 % ($1420 x Kg). En el caso del atún en lata x 170 gramos, la suba es del 45% ($175 a $253).



Lo mismo ocurre con los otros productos tradicionales como las roscas (73%) y conejos de pascua (86%), generando que la canasta total termine encareciéndose durante este año de pandemia en un 103,2 %, en comparación con igual festividad de 2020.



“Nuestro relevamiento determinó que la inflación en el rubro trepa un promedio casi un 100%, con productos que registran un pico de hasta un 130%, ubicándose en el nivel más alto del último lustro”, destacaron desde el Instituto de Estudios de Consumo Masivos (INDECOM).



Miguel Calvete, presidente de INDECOM, detalló que “el relevamiento se efectuó tomando como referencia un costo económico promedio de los artículos comercializados” y señaló que “el trabajo se llevó a cabo durante la última semana, tomando como referencia el mismo periodo de los últimos 60 meses y sobre un total de 885 comercios minoristas y mayoristas, entre los que se destacan los grandes supermercados, autoservicios de proximidad, pescaderías, panaderías y confiterías, en el ámbito geográfico de la Ciudad de Bs As, Gran Bs As, Rosario, Mar del Plata, Mendoza, Córdoba, Salta, Neuquén y Río Negro”.



Sin embargo, de acuerdo a datos de la CAME, el precio de la merluza se incrementó cerca de un 30% a $560 desde las Pascuas pasadas; mientras que el del salmón rosado avanzó en ese período más de un 40% a $1.780.



Las roscas de Pascuas se encarecieron un 50% y se venden en torno a los $450. “El año pasado fue muy malo y los panaderos confían que estas Pascuas será sustancialmente mejor”, destacó Tarrío con respecto a este producto.



En relación a los huevos de Pascuas, el sector se propone fabricar “la mitad de lo que habitualmente se producía para esta fecha; sobre todo privilegiando unidades chicas mientras que se prevé una reducción de hasta el 70% en los productos grandes”.



Los precios aumentaron un 50% de acuerdo a datos de una importante marca. A modo de referencia, los de 165 gramos cuestan $590; los de 250 gramos, a $950; los de 375 gramos a $1390; y los de 1 kilo a $4.065.



Fabián Tarrío, vicepresidente del sector Comercio de CAME, indicó a Ámbito que los comerciantes “no tienen mayores expectativas ya que esperan un volumen de venta apenas superior a una semana normal”.



“Los comerciantes valoran que este año no hay presión sindical por aumentos ya que años anteriores para esta fecha los gremios amenazaban con paros y, a consecuencia de ello y cediendo a esas presiones, los aumentos se trasladaban a los precios”, destacó Tarrío.



Incrementos le ganan al dólar



Desde INDECOM, resaltaron que la suba de precios en la Canasta de Pascuas de este año de hasta un 50% por encima de la suba del dólar blue que se produjo en los últimos 12 meses, dado que la divisa norteamericana cotizaba en febrero de 2020 a unos $83 y hoy asciende a $146 (75 %).



Para Calvete, “el parate de la economía devenido de la pandemia por el Covid-19 no ha impedido a fabricantes y comercios ejercer la especulación que hay de cara a la festividad de Semana Santa, cuando se produce un incremento de hasta un 60% en el consumo de esos alimentos en comparación al resto del año”.



El estudio del Instituto estudio arrojó, una vez más, que “existe una amplia divergencia de precios de los mismos productos y marcas entre los diferentes puntos de venta, que va desde un +/- 15,9% hasta un 46,7 %, según el comercio y el ámbito geográfico”.



“Estas subas abismales no lo sorprenden porque ya vienen ocurriendo del mismo modo durante los dos años anteriores, como producto de la inflación, la suba del dólar y el alza de costos e insumos de estación, como el chocolate”, destacó Calvete.



En este último ítem, subrayó que “el aumento (de huevos) se explica porque el cacao es un insumo importado, siendo su incremento desmedido una consecuencia natural de la devaluación”.



Las alzas más pronunciadas desde 2017



Las subas de este año aparecen, en promedio, como las más altas desde 2017, de acuerdo al informe de INDECOM.



Según los propios estudios, en 2017, la canasta de Pascuas había registrado subas promedio del 35%. Durante ese año, el trabajo detalla que “en relación a los tradicionales huevos de chocolate más requeridos por los chicos (de 100 gramos) hubo un incremento del 29% en el formato de 150 gramos, y del 34 % en el de 100 gramos”.



En cuanto a los cortes de pescado, “hubo incrementos promedio del 32%”.



Por su parte, en 2018, la canasta mostró incrementos del 25%, donde los huevos aumentaron entre un 11% y un 29%, mientras que las distintas variedades de pescado subieron más de un 30%.



Ya en 2019, comenzó la estrepitosa suba de precios, siendo el dato significativo del informe que durante el último año de la década pasada, la suba de los productos que integran la canasta de pascuas treparon en promedio un 101%. Ese año, en los huevos de chocolate de 100 gramos, hubo un aumento promedio de 107%, con subas de entre 111,4% y 88,6%”. En cuanto al filet de merluza, hace dos años “se observaron incrementos promedio del 110 %”.



En tanto, en 2020, los aumentos de la canasta de pascuas fueron de un 99,1% promedio, teniendo en cuenta que los huevos de chocolate llegaron a subir por encima del 123% y los cortes de pescado se incrementaron por arriba del 60%.



Por todo esto, Calvete señaló que, “a diferencia de los años precedentes, existe una expectativa de ventas muy desfavorable, acompañando el escenario general con volúmenes de comercialización que cayeron hasta un 60% en algunos sectores y rubros alimenticios”.