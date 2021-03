El dólar blue cerró estable, mientras el CCL y MEP subieron su valor

Los dólares financieros operaban con tendencia al alza este miércoles, con el "contado con liqui" (CCL) arriba de los $150, unos $10 menos que el solidario, mientras el blue se mantenía como el más barato del mercado, en torno a $144.



El dólar "CCL" aumentaba un 0,6% a $150,16, con lo que la brecha con el oficial mayorista se ubica en el 64%. En simultáneo, el dólar "bolsa" (MEP) subía un 0,6% a $145,42, con un spread del 60%.



Los tipos de cambio implícitos vienen exhibiendo mayores vaivenes al ritmo de las intervenciones, las cuales apuntan a que dichas referencias no superen a corto plazo los $ 150, en busca de mantener la 'pax cambiaria'.



Más allá de moderados vaivenes, se extiende la calma entre los dólares financieros, no sólo ya por las intervenciones sino también por la coyuntural mayor oferta privada de divisas a través de dichas referencias, de la mano de agentes con necesidades de moneda local, explican en las mesas.



Dólar oficial



En el mercado oficial, el dólar solidario, que incluye el impuesto PAÍS y adelanto a cuenta de Ganancias del 35%, descendió ocho centavos a $159,65, ya que el billete minorista cerró en promedio a $96,75, cinco centavos menos que el martes. En el Banco Nación, en tanto, la moneda, sin los impuestos, cerró estable a $96,25.



En el mercado mayorista, por su parte, la divisa de EEUU subió siete centavos a $91,22, bajo la tutela del Banco Central, que compró otros u$s40 millones en forma neta para acumular en el mes unos u$s1.250 millones, un poco menos del doble del total de febrero pasado.



De esta forma, se extiende la moderación en el deslizamiento del dólar mayorista, mientras en simultáneo el BCRA sigue sumando compras aprovechando las mayores liquidaciones y las restricciones de importaciones.



Los máximos del día se registraron con la primera operación pactada en $ 91,21, ocho centavos por encima del final previo. La oferta privada prevaleció durante la primera parte de la sesión acotando el movimiento de los valores del dólar y generando una pequeña baja que le hizo tocar mínimos en $ 91,20, un nivel defendido por las compras de la autoridad monetaria en ese tramo del día.



Ya en la última parte de la rueda, puntuales órdenes de compra permitieron que la cotización abandonara los mínimos de la fecha y terminara el día en los valores de la apertura, comentaron desde PR Corredores de Cambio. El volumen operado fue de apenas u$s151,4 millones.



"Se mantuvo el suave deslizamiento del tipo de cambio mayorista, en un escenario de bajo nivel operado. Los ingresos desde el exterior siguen a buen ritmo y en un contexto de las restricciones para acceder al mercado, permiten que los saldos positivos oficiales superen día a día los registros previos y los acerquen a los mejores resultados alcanzados hasta ahora en agosto de 2019", dijo el analista Gustavo Quintana.



Por su parte, las reservas brutas del BCRA subieron el martes solo u$s16 millones hasta los u$s39.881 millones.



Dólar blue



Por tercera semana consecutiva, el blue, que cerró sin cambios a $144, se mantuvo como el dólar más barato del mercado, según un relevamiento de Ámbito en cuevas de la Ciudad de Buenos Aires.



El dólar paralelo cedió $2 el martes, y borró parte del salto de $4 que había pegado el lunes, tras caer hasta los $140 el jueves pasado (su menor valor desde desde mediados de septiembre).



Así, la brecha con el dólar oficial mayorista volvió se mantuvo por debajo del 60%, por segundo día seguido.



La semana pasada el blue había registrado su décima caída semanal consecutiva, por lo que muchos operadores anticipaban un rebote en el corto plazo.



El blue había amagado con repuntar a fines de 2020, pero desde que comenzó el nuevo año no había dado síntomas de despegue. En lo que va del año la cotización registra un descenso de $22.