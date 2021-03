El Central ya compró en marzo la mayor cantidad dólares desde noviembre de 2019

El Banco Central (BCRA) lleva acumuladas compras netas por US$ 1.200 millones en el Mercado Único y Libre de Cambios (MULC) en lo que va de marzo, el registro más alto desde noviembre de 2019, cuando había alcanzado los US$ 2.202 millones.Según fuentes de mercado, la autoridad monetaria cerró la jornada del martes con compras por cerca de US$ 100 millones y acumula en unos US$ 1.200 millones en apenas medio mes, el doble que en febrero (US$ 633 millones) y más del triple de enero cuando había sumado US$ 157 millones.La combinación de una mayor liquidación de dólares por el inicio de la cosecha de soja, empujada por mayores precios internacionales, y las regulaciones para el acceso al mercado de cambio permitieron al BCRA hacerse de buena parte del volumen operado en el mercado."La semana pasada los exportadores de cereales y oleaginosas totalizaron ventas por US$ 614,683 millones, el monto semanal más alto desde mediados de enero pasado", detalló el analista de mercado y operador de PR Cambios, Gustavo Quintana, luego de una jornada en la que el dólar mayorista cerró en $ 91,13 para la venta.De esta forma, el peso acumula una depreciación de 1,5% en lo que va del mes y de 8,3% desde el inicio de 2021, de la mano de una política oficial de desaceleración en la tasa de devaluación para llegar a final de año, en promedio, a un nivel del 25%."Elegimos concentrar gran parte de la depreciación del tipo de cambio en los primeros meses del año. En marzo va a ser más baja que la de febrero (fue del 2,9%) y va a ir bajando", afirmó ayer el ministro de Economía, Martín Guzmán, en una entrevista con LN+.Se trata de un esquema de política cambiaria que "está programado" como parte de una estrategia para desacelerar la inflación y que es parte de "una coordinación entre políticas macroeconómicas que lleva adelante el Ministerio de Economía y las del Banco Central"."La tasa de depreciación va a ir cayendo, eso va a tener un impacto claro sobre los precios. La inflación se va a ir reduciendo mes a mes", aseguró el ministro.En ese sentido, recordó que en septiembre del año pasado la brecha cambiaria con los dólares paralelos había llegado al 150% y que, pese a que se especulaba con una devaluación, eso no ocurrió "porque tenemos los instrumentos para revertir este problema"."Lo que hace el Gobierno o el Banco Central es comprar un bono en dólares con dólares y después lo vende contra pesos, ganando en la brecha cambiaria", aseguró.Gracias a esta operatoria las brechas con las cotizaciones paralelas del dólar y el mayorista está en sus niveles más bajos desde fines de abril luego de que el Dólar MEP cerrara en $144,60 (60,45%) y el Dólar CCL en $149,24 (65,60%).Al respecto, el analista financiero Christian Buteler advirtió que hasta el 10 de marzo pasado -en base a los últimos datos oficiales- el Banco Central compró US$ 734 millones en el mercado de cambios, un monto que no se reflejó de manera directa en las reservas, debido a que éstas marcaron un incremento de US$ 232 millones en ese mismo período"Parte de esos dólares lo usa para hacer el rulo", describió Buteler, al referirse a la operación de comprar dólares a $ 91 en el mayorista y venderlos a $ 144 en el mercado bursátil.