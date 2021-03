Audiencia pública: empresas de gas proponen subas promedio de hasta un 15%

El Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) realizó la audiencia pública para analizar la actualización tarifaria de los servicios de transporte y distribución de gas natural, en la cual las empresas del sector propusieron aumentos promedio de hasta 15% en las facturas que reciban los clientes.



El interventor del Enargas, Federico Bernal, abrió el encuentro que se llevó a cabo de forma virtual, y afirmó que el objetivo del Gobierno es alcanzar "tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva".



"El presidente Alberto Fernández nos encargó como objetivo cardinal en materia de servicios públicos de gas por redes y electricidad, tener en la Argentina tarifas justas, razonables y asequibles, esto es, que se puedan pagar; tarifas para la equidad distributiva y la sustentabilidad productiva", subrayó Bernal.



El funcionario destacó que, "a partir de la decisión del Presidente plasmada en el Decreto 1020/20, se inauguró en la Argentina una nueva etapa del servicio público de gas por redes", y afirmó que, "con el usuario y la usuaria como sujetos de derechos constitucionales, el servicio público de gas por redes asciende como derecho social, garantía de derechos humanos".



Además, remarcó que "la salud energética de una nación no es la salud de la balanza comercial energética ni pasa por la capacidad exportadora de energía", y afirmó que "la salud energética de una nación es la salud energética de su pueblo".



"Y cuando a la energía y sus servicios públicos se los escinde de su tratamiento constitucional, normativo y de Derecho Humanos, el pueblo argentino se enferma, energéticamente hablando, como se lo enfermó recientemente: 3 millones de nuevos hogares empobrecidos (más de 9 millones de personas) en apenas tres años", puntualizó el interventor del Enargas.



Aseguró que "no hay vivienda digna sin servicios públicos accesibles y asequibles, ni cómo alimentarse sin tarifas justas, razonables y asequibles".



También, señaló que, en el caso de la salud, "bajo un techo sin energía, en invierno nos morimos congelados, y cualquier día o noche fríos, nos enfermamos".



"Sin energía, no hay cómo estudiar, cómo prender una computadora, cómo trabajar. Sin tarifas justas, razonables y promotoras del desarrollo, y sin precios en pesos y a costos argentinos y conocidos, no hay pymes, no hay comercios, no hay industrias de ningún tamaño, no hay producción", remarcó Bernal.



Así lo expresó en el marco de la audiencia pública que se celebraba este martes y que continuará el miércoles, dado que se inscribieron más de 200 personas para participar. De acuerdo con lo previsto en este proceso, luego habrá un período de 30 días hasta que el Enargas se expida sobre un nuevo esquema tarifario de transición.



Entre las empresas que intervinieron esta en la audiencia, Naturgy BAN solicitó "la recuperación de todo lo pendiente desde abril de 2019 que, en función de lo firmado en las Actas Acuerdo sobre el componente de distribución, es del 128% aproximadamente".



"Como tarifa transitoria, a cuenta, Naturgy BAN, propone un incremento del 51% en el margen de la distribuidora, para cubrir el fuerte incremento de costos registrado desde abril de 2019, lo que impactaría en la factura final de los clientes en alrededor de un 15% de incremento, en promedio", indicó el director de Regulación y Tarifas de la compañía, José Luis Fernández Fontana.



A su vez, la distribuidora solicitó "considerar un ajuste que mantenga este incremento conforme la evolución de la economía, de forma semestral", y también pidió "iniciar a la brevedad el proceso de Renegociación de Tarifa Integral, que permita certidumbre regulatoria y normalización de la actividad".



Por su parte, el director Comercial y de Asuntos Regulatorios de Transportadora de Gas del Norte (TGN), Guillermo Cánovas, explicó que la solicitud de la compañía "tiene como fundamento principal que la prestación del servicio público de gas se viene brindando en los últimos dos años sin variación alguna de su tarifa, ello combinado con un incremento significativo de sus costos producto del proceso inflacionario y similar devaluación del peso registrados en dicho período".



Precisó que "esto significa que los ingresos reales de TGN se redujeron a menos de la mitad, producto del congelamiento tarifario y que para el período abril 2021-marzo 2022 el total de erogaciones operativas, fiscales y financieras previstas por la compañía será superior en $ 5.667 millones a sus ingresos proyectados con las tarifas vigentes".



"Ello hace necesario e ineludible un incremento transitorio en la tarifa que permita recorrer un camino de recomposición de los ingresos de la compañía que contribuya a la sustentabilidad de la prestación del servicio público y que le permita afrontar las obligaciones del período", señaló Cánovas.



Indicó que, "como consecuencia de la propuesta de adecuación en la tarifa de transporte presentada, y a modo de ejemplo, un consumidor residencial promedio del área de Gasnor en Tucumán con tarifa plena, pasará de pagar $ 679 a $ 702 por mes".



Subrayó que este consumidor "tendrá un aumento de $ 23 en su factura, de los que $ 18 se deben al transporte y $ 5 al aumento de los impuestos asociados", y añadió que "en términos porcentuales el aumento final para el usuario será del 3,4% correspondiendo un 2,6% al transporte y un 0,8% a los impuestos".



Asimismo, puntualizó que "un consumidor residencial promedio del área de Metrogas en la ciudad de Buenos Aires con tarifa plena, pasará de pagar $ 1.025 a $ 1.102 por mes", y remarcó que "tendrá un aumento de $ 77 en su factura, de los que $ 58 se deben al transporte y $ 19 al aumento de los impuestos asociados".



"En términos porcentuales el aumento final para el usuario será del 7,5% correspondiendo un 5,7% al transporte y un 1,8% a los impuestos", afirmó Cánovas.

