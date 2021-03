Autos usados: qué vehículos se eligen, ante la suba de combustibles

"la gente ¿elige vehículos nafteros, gasoleros o a gas?

Fabián Sarzotti pertenece a una concesionaria

"La gente busca vehículos con motores más chicos"

"Más gente opta por vehículos con GNC, que hasta hace un tiempo"

"Se hacen muchas consultas sobre autos seminuevos"

A partir de la 00:00 horas de este martes, los precios de los combustibles se actualizaron más del 7% promedio a nivel nacional, con algunas variaciones dado que en la provincia mediterránea el alza promedio fue del 6,9%.En el caso de la petrolera YPF, en Paraná, la nafta súper pasó de 79,50 a 85,10. La nafta Infinia que costaba 90,60 ahora se vende a 97,40. El diesel 500 trepó de 74,70 pesos a 79,90. En tanto, el infinia diesel subió de 90,10 a 96,90.se preguntó, ante esta realidad,que, en Paraná, cuenta con su local de venta en Avenida Almafuerte. En diálogo conaseveró que, de acuerdo a las consultas de los clientes, "la gente se inclina por autos usados que cuenten con equipos de GNC o bien, por autos con motores más pequeños, que consuman menos, que tengan mejor rendimiento". Entendió que esta decisión tiene que ver con "el incremento de la nafta en los últimos tiempos".Dijo que esto, "afecta en la venta" ya que "hoy hay que buscar el auto ideal para la gente que quiere transitar y gastar lo menos posible".Respecto de los autos con equipos de GNC, el gerente de la concesionaria, afirmó: "Generalmente, cuando la gente nos entrega una unidad, si tiene un equipo de GNC se lo queda, lo guarda y se lo pone al auto que compra. Cada vez es más difícil tener para la venta un auto con equipo de GNC ya incorporado".Además, manifestó que la gente hoy "se está achicando, es decir, quienes cuentan con vehículos con motor 2.0, hoy buscan adquirir uno, con motor 1.6, 1.4 o 1.0".La gente se inclina hoy por autos como "el Ford Ka, Up, que son tres cilindros, que consumen muy poco y que hacen más cantidad de kilómetros con un litro de combustible".Al ser consultado, Sarzotti, sobre si es difícil conseguir para la venta este tipo de vehículos usados, manifestó que en la firma de la que es parte, "se consiguen Ford Ka, Up, Clio 1.2. Tenemos un stock muy grande de usados en stock, aproximadamente unos 150 autos, los estamos poniendo en excelentes condiciones y con un muy buen precio para que la gente pueda acercarse a verlos y adquirirlos".Dijo que cada diez personas "ocho se está queriendo volcar a GNC, cuando antes era un 50 %"."Se encarece el precio de una unidad con equipo de GNC. Tiene un costo estos equipos y cuando lo tomamos para la venta, también se lo pagamos al cliente al que le adquirimos el auto. Cuando lo volvemos a vender, tenemos que ponérselo al valor final", añadió.En cuanto a las consultas y ventas sobre autos usados, el gerente de la concesionaria manifestó que están "bastante bien" ya que "como no hay autos 0 Km se hace muchas consultas sobre el auto seminuevo, 2017, 2018, 2019, con pocos kilómetros; eso ha favorecido que podamos vender. Esta pandemia nos ha afectado a todos y también ha afectado en general a la venta de autos"."Estamos vendiendo bien, pero creo que, a futuro, el incremento de la nafta va a repercutir en las ventas", consideró el gerente del departamento Usados de la concesionaria.