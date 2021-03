El litro de nafta superó los 100 pesos en Santa Fe y trepó a 102 en Córdoba

A partir de la 00:00 horas, los precios de los combustibles se actualizaron más del 7% promedio a nivel nacional, con algunas variaciones dado que en la provincia mediterránea el alza promedio fue del 6,9%.la Nafta Súper alcanzó los 88,60 pesos y la nafta premium tocó los 102,10 pesos; mientras, el diésel avanzó hasta los 79,80 y el diésel premium, se ubica en los 93 pesos.Los carteles de las estaciones de servicio demuestran que el litro de nafta Infinia (la que mayor rentabilidad da a los estacioneros) se ubica ahora en los 101,4 pesos; en Rosario llegó a los 100,6 pesos; en Salta tocó los 100,5 pesos; y en San Juan, los 101,80 pesos.Gabriel Bornoroni, presidente de la Confederación de Entidades del Comercio de Hidrocarburos y Afines de la República Argentina (CECHA) dijo que estos incrementos (que hasta mayor completarán un 18%) responden a múltiples factores."Estos incrementos son por la suba de los biocombustibles, que se actualizaron un 79%. El petróleo, que no lo podemos manejar en Argentina, subió 25 desde diciembre hasta ahora para el barril de Brent", dijo.El directivo señaló que YPF anunció un plan de inversiones de 2.700 millones de dólares para tener 180 nuevos pozos de gas y petróleo, lo que le permitirá a la Argentina volver a tener autosuficiencia."Los combustibles venían congelados desde el año pasado y desde que se descongeló los precios aumentaron 20%. Y la carne, por ejemplo, aumentó 20% en un mes. Lo que el combustible aumentó en todo el año, la carne subió en un mes", dijo.Bornoroni descartó que la suba de los combustibles tenga gran incidencia en el costo de vida de los argentinos dado que por cada 10 puntos porcentuales de suba de los precios de las naftas y el gasoil, esto tiene una incidencia del 0,04% en la Canasta Básica Total (CBT)."La incidencia en la Canasta Básica por cada diez puntos no llega a un centavo. Entonces, si hay esa incidencia no es realidad que si aumenta el combustible aumenta todo", dijo el directivo de Cecha."Cuando aumenta el combustible nos enteramos todos. Por eso para algunos sectores quizás es fácil decir: Ah, aumentó el combustible entonces yo aumento mis precios . Pero cuando aumentan sus precios el resto d las cosas, el ciudadano común no se entera por los medios", se quejó el directivo.