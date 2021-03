El Banco Central ya superó los US$ 1.100 millones comprados en marzo

El dólar minorista subió 20 centavos y finalizó ayer en $ 96,69 promedio aunque en varias bancos de alcance nacional la divisa superó los $97 por primera vez, en tanto que el Banco Central avanza con las compras de divisas y en lo que vas del mes ya suma más de US$ 1.100 millones, en monto más elevado desde diciembre de 2019.



Si se toma el valor promedio del mercado en lo que va del mes, el dólar avanzó $ 1,58 respecto del cierre de febrero, cuando se ubicó en $ 95,11.



Así para la venta al público el dólar alcanzó los $ 97,30 en el Banco Galicia; $ 97,08 en el BBVA, y $ 97 en los bancos Patagonia y Santander.



En tanto, en el Banco Nación el billete concluyó en $ 95,95.



Por su parte, el dólar en el segmento mayorista cerró en $ 91,06 por unidad, veintiún centavos arriba del cierre del viernes pasado, un avance en línea con el inicio de cada semana cuando absorbe el ajuste de los días sin actividad por el sábado y el domingo.



"La oferta de divisas se mantuvo intensa, posibilitando otra nueva jornada con buen saldo positivo para el BCRA. Fuentes privadas del mercado estimaron que las compras oficiales totalizaron hoy unos US$ 140 millones, aproximadamente", señaló el analista Gustavo Quintana, de PR Corredores de Cambio.



Quintana agregó que en marzo el BCRA acumula compras netas por unos US$ 1.110 millones, el monto más elevado desde diciembre de 2019.



El volumen operado en el segmento de contado alcanzó los US$ 253 millones, en futuros del MAE se hicieron US$ 15,390 millones y en el mercado de futuros Rofex se operaron US$ 200 millones



Por su parte en el mercado bursátil el dólar MEP se ubicada a $ 144,31 mientras que el CCL en $ 149,79 al cierre del mercado cambiario. (Télam)