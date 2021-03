Aseguran que casi el 42% de las pymes están lideradas por una mujer

Así lo reveló un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME).



En el marco del "Mes de la mujer", la entidad dio a conocer el Indicador de Participación de la Mujer en las Pymes (IPAMUP), que arrojó resultados vinculados con la presencia femenina en el manejo de empresas pequeñas y medianas.



Según el reporte, en la industria, la presencia de la mujer como líder es baja y casi siempre es acompañada por un varón.



Sólo en el 6,2% de esas empresas no hay un hombre propietario, indicó CAME, y añadió que "si bien esto se va revirtiendo, son procesos muy lentos.



"Lo que más crece es la participación gremial empresaria", señaló.



De acuerdo con el indicador, elaborado sobre la base de una encuesta entre 1.500 industrias y comercios realizada en enero pasado, el 20,4% tiene como dueña única a una mujer y si se agregan las empresas con propiedad compartida (varón y mujer) la participación femenina se extiende a 41,9%.



No obstante, esa participación tiene algunas características:



- La brecha con los hombres es elevada, dado que en el 78,6% de las pymes hay un hombre en el mismo rol (propiedad única o compartida), es decir, casi el doble que las mujeres.



- La participación de la mujer es mayor en el comercio que en la industria, ya que si se toman sólo las empresas con propiedad exclusiva de mujeres, en el comercio es de 25,9% y en la industria de apenas 2,8%.



- Pero, si se computan esos porcentajes con aquellas empresas de propiedad compartida, en el comercio la mujer participa del 45,2% mientras que en la industria del 31,2%, reflejando cómo en este último sector, el rol de la mujer se extiende, pero casi siempre acompañada por un hombre.



-- En el caso de los hombres, el 51,5% de los comercios es propiedad exclusiva de ellos, mientras que, en la industria, el 65,4%.



Si se suma las de propiedad compartida, la participación masculina asciende a 70,8% en el comercio y 93,8% en la industria.

Por otra parte, la rama femenina de la entidad entregó el premio Mujer Empresaria MECAME 2021 a la neuquina María Rosa Teti, creadora de la firma Amulen.



La directora nacional de Economía, Igualdad y Género del Ministerio de Economía, Mercedes D’Alessandro, resaltó que "hay un gran camino por delante, ya que este es un año en el que hay que recuperar el tejido productivo".



La funcionaria subrayó: "Este vínculo del Estado con MECAME es fundamental para el desarrollo de la economía argentina".



Durante el acto, el presidente de CAME, Gerardo Díaz Beltrán, destacó el compromiso social y empresarial de la mujer y la importancia de ellas dentro de la Confederación.



"El rol creciente de Mujeres CAME (MECAME) es fundamental dentro de nuestra entidad, ya que hoy nos representa en el Consejo Económico y Social", manifestó.

NA